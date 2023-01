Miriam Leone, sirena baciata dal sole: il bikini senape fa tendenza su Instagram

Fonte: IPA Miriam Leone su Instagram col bikini che detta tendenza

Una sirena baciata dal caldo sole dell’Africa. Così Miriam Leone ha deciso di inaugurare il suo 2023, condividendo un bellissimo scatto su Instagram che la ritrae in tutto il suo splendore. Mentre c’è chi si gode le consuete vacanze in montagna tra sciate e paesaggi innevati, l’attrice ha preferito concedersi un momento di relax tra sabbia dorata e azzurre acque cristalline. Un paesaggio da sogno che fa da sfondo al suo primo bikini dell’anno che detta già tendenza.

Il primo bikini del 2023 di Miriam Leone

Anno nuovo, bikini nuovo. Miriam Leone si sta godendo una meritata vacanza all’insegna del relax più totale e per rinfrancarsi dalle lunghe settimane di lavoro che si è lasciata alle spalle, impegnata sul set de I Leoni di Sicilia, ha scelto come meta l’Africa. Una spiaggia ricoperta da calda sabbia dorata e un mare cristallino che fa venir voglia di tuffarvisi dentro solo a guardarlo, fanno da sfondo a una delle prime foto che l’attrice ha deciso di condividere con i suoi follower di Instagram. E il suo look da mare non poteva di certo passare inosservato.

Da quando ha vinto Miss Italia non sembra esser cambiata di un millimetro. Anzi a dirla tutta è sempre più bella. Per celebrare l’inizio del nuovo anno con lo stile che da sempre la contraddistingue, Miriam Leone ha sfoggiato un bikini color senape dalle linee semplicissime ma al contempo accattivanti. La classe non è acqua, come si suol dire, e la splendida attrice lo dimostra alla perfezione: il costume da bagno mette in risalto il suo fisico statuario che poggia con grazia ed eleganza sulla dorata sabbia africana.

Miriam Leone detta tendenza con l’accessorio perfetto per l’estate

Sembra un paradosso parlare di estate il 4 gennaio, ma è impossibile resistere al fascino di Miriam Leone che posa in spiaggia come una splendida sirena, seconda solo a Cristina Marino che ha battuto tutte sfoggiando il primo bikini del 2023 con pancione in bella vista mentre si gode le vacanze a Dubai con Luca Argentero e la piccola Nina Speranza.

E se il bikini color senape è già diventato un vero cult, non è da meno l’accessorio con cui l’attrice detta tendenza per la prossima stagione estiva: il cappello di paglia.

La Leone ne ha scelto uno a falda larga che fa molto bon ton e chic, anche in spiaggia, perfetto per dare un tocco elegante al look da spiaggia. Il nero è, poi, è il colore ideale per creare un contrasto con il giallo arancionato del costume e con la candida pelle dell’attrice che abbiamo ammirato (bellissima) nei panni di Eva Kant. Il 2023 non è neanche iniziato che già ci vien voglia di partire per un lungo viaggio…

Miriam Leone, l’amore ti fa bella (anche al naturale)

Oggi ha 37 anni, una ricca carriera a cui aggiunge di volta in volta nuovi successi e un marito, Paolo Carullo, con cui è letteralmente al settimo cielo. Non si può negare che sia un periodo d’oro per Miriam Leone che, nonostante sia diventata una delle star italiane più amate in assoluto, non si è mai montata la testa. E di questi tempi non è mica una cosa scontata.

Miriam ha il fascino di una giovane donna che affronta la vita con un entusiasmo fuori dal comune, forte dell’amore del suo Paolo ma anche del sostegno di familiari, amici e fan che non perdono occasione per esprimerle il loro affetto. Ma a darle forza è anche una personalità verace e passionale, da vera sicula che si rispetti. Miriam Leone è una forza della natura e non importa come si mostri, sul red carpet come al naturale su Instagram: è semplicemente meravigliosa.