Cristina Marino, è suo il primo bikini dell’anno: splendida col pancione a Dubai

Il sole e il mare di Dubai sono la cornice perfetta per festeggiare al meglio l’arrivo del 2023 per Cristina Marino, che ha sfoggiato il primo bikini dell’anno. Splendida col suo pancione, l’influencer ha pubblicato su Instagram alcuni scatti sulla spiaggia insieme alla sua piccola Nina Speranza, per accogliere tutto il bello che l’anno appena iniziato potrà donarle.

Cristina Marino sfoggia il primo bikini del 2023 (con pancione in bella vista)

Pancione in bella vista per Cristina Marino, che ha deciso di accogliere il nuovo anno lontano dall’Italia insieme a Luca Argentero e alla piccola Nina Speranza. I tre sono volati a Dubai per festeggiare il Capodanno, forse il loro ultimo viaggio tutti insieme prima della nascita del piccolo in arrivo.

La famiglia si sta godendo delle giornate all’insegna del divertimento e del relax, alloggiando in uno dei più lussuosi resort del posto: la coppia ha infatti scelto un hotel che affaccia direttamente sulla spiaggia, il One&Only Royal Mirage di Dubai. Non è la prima volta che Argentero e la moglie scelgono una meta assolata per le loro vacanze: anche lo scorso anno, nello stesso periodo, l’attore e la famiglia erano volati alle Maldive per staccare dalla routine e concedersi una pausa al caldo.

Tra palme altissime, acque cristalline e spiagge assolate, la Marino ha sfoggiato il primo bikini del 2023, un due pezzi nero che ha mostrato su Instagram, in uno dei suoi ultimi post. Cristina ha scelto un top a fascia, senza bretelline, con anello centrale, particolare ripreso anche dagli slip.

“Il meglio deve ancora venire“, ha scritto l’influencer – riferendosi certamente alla nascita del piccolo in arrivo – a corredo degli scatti che la ritraggono sulla spiaggia insieme alla sua bambina, sempre ritratta di spalle. Luca Argentero e la moglie hanno fatto una scelta precisa riguardo la privacy della loro primogenita, scegliendo di non mostrarla mai sui social. Decisione che sicuramente manterranno anche con il bebé che verrà alla luce la prossima primavera, di cui la coppia ha deciso – almeno per il momento – di non svelare il nome.

Cristina Marino, la seconda gravidanza

Cristina Marino e Luca Argentero stanno vivendo un momento davvero magico: innamoratissimi e felici come non mai, presto accoglieranno nella loro vita il loro secondo figlio. I due sono diventati genitori per la prima volta nel maggio del 2020, quando l’influencer diede alla luce la piccola Nina Speranza. Nel frattempo la coppia ha coronato il loro sogno d’amore, sposandosi in gran segreto il 5 giugno 2021, con una cerimonia blindatissima a Città della Pieve, alla presenza dei loro affetti e degli amici più cari.

Adesso il loro cuore è pronto ad accogliere una nuova vita, dopo aver tanto desiderato di dare un fratellino alla loro primogenita. L’annuncio della dolce attesa è arrivato qualche tempo fa su Instagram, con una tenera foto di famiglia e parole emozionanti ad accompagnarla: “Io, te, Nina e una nuova luce…”. Poi Luca e Cristina hanno svelato il sesso del bebè in una recente intervista al settimanale Grazia, in cui hanno annunciato che a rischiarare le loro vite arriverà un maschietto, la prossima primavera.