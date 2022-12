Cristina Marino in tuta nera su Instagram mostra il pancione e svela il sesso del bebè

Fonte: IPA Luca Argentero e Cristina Marino

Cristina Marino e Luca Argentero stanno attraversando un periodo decisamente felice, in attesa del secondo bebè in arrivo. La coppia pochi mesi fa ha dato il lieto annuncio per mezzo social e ora, in un’intervista al settimanale Grazia, rivelano il sesso dal nascituro: è un maschietto! La primogenita Nina Speranza avrà dunque un fratellino. Intanto l’attrice ha condiviso uno scatto su Instagram dove, dietro un’attillata tuta nera, mostra le dolci linee del pancione.

Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori di un maschietto

Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie più belle, affiatate e innamorate dello spettacolo e, presto, coroneranno il sogno di diventare per la seconda volta genitori. Pochi mesi fa la coppia ha annunciato la gravidanza dell’attrice attraverso un tenero messaggio condiviso su Instagram: dopo Nina Speranza, nata nel maggio 2020, i due diventeranno nuovamente mamma e papà e non c’è per loro gioia più grande. Ora, a distanza di poche settimane dal lieto annuncio, è stato rivelato anche il sesso del bebè.

Al settimanale Grazia la coppia ha rilasciato un’intervista, in cui annuncia che presto accoglieranno un maschietto nella prossima primavera. Nina Speranza avrà dunque un fratellino e i genitori non possono essere più felici di così: la famiglia si allarga ed è pronta a dare il benvenuto al secondo frutto dell’amore. Intanto Cristina Marino ha voluto condividere sulle Instagram stories le dolci rotondità. Nello scatto si è infatti immortalata con indosso una tuta nera attillata e, dietro, le forme del suo pancione.

Non è la prima volta che la moglie di Luca Argentero condivide le immagini del pancione che, giorno dopo giorno, prende forma. Poche settimane dopo il lieto annuncio, infatti, aveva condiviso uno scatto del pancino mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Luca Argentero e Cristina Marino: la storia d’amore e “Celebrity Hunted”

La storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino sembra una romantica favola. Il destino ha voluto che la coppia s’incontrasse sul set, habitat naturale di entrambi come dimostrano le rispettive carriere. Era il 2015 e i due si incontrarono sul set di Vacanze ai Caraibi: da quel momento non si sono più lasciati e hanno iniziato una relazione. A maggio 2020 è nata la loro primogenita, la piccola Nina Speranza, e a giugno 2021 sono convolati a nozze a Città della Pieve, coronando il loro sogno.

Nelle ultime settimane Luca e Cristina hanno anche condiviso la partecipazione a Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, nel corso della quale l’attore ha accusato alcuni problemi di salute. “Mentre giravamo, Luca ha avuto un serio problema di salute, un problema alla schiena. Ha iniziato a provare dolore, a zoppicare. Per quanto lo amo, lo avrei portato in braccio vedendolo così sofferente. E mi sono preoccupata molto per lui” ha raccontato la Marino in un’intervista. Evitata l’ipotesi operazione, l’attore sembra essersi ora ristabilito.

In questi anni Luca Argentero ha conosciuto solo e soltanto il successo, complice anche il ruolo di punta affidatogli nella serie tv Rai Doc – Nelle tue mani. Il suo personaggio ha conquistato il pubblico, che lo ha ripagato con ascolti stellari, in attesa della messa in onda della terza stagione.