Cristina Marino incinta e bellissima con il pancino: lo scherzo su Luca Argentero

Il pancino cresce e lei è più bella e in forma che mai: Cristina Marino a settembre aveva annunciando di essere nuovamente incinta e, con il passare del tempo, stiamo vedendo le sue forme adattarsi alla gravidanza. Ora il pancino è molto evidente, come dimostrano le ultime storie e i post pubblicati sul suo profilo Instagram. Ed è proprio lì che ha voluto fare un piccolo scherzo ai suoi follower. Protagonista? Il marito Luca Argentero.

Cristina Marino, la immagini con il pancino

Il fisico è sempre statuario: Cristina Marino si allena, con programmi giusti per la gravidanza, ma le forme iniziano a essere diverse. Sul suo profilo Instagram la si può vedere in tutta la sua bellezza e con il pancino in bella vista. Tra ultimi post e storie Cristina Marino sta raccontando le sue giornate e nel frattempo mostra anche i suoi allenamenti durante la gestazione. Giornate tra lavoro e famiglia, compresa anche la raccolta delle olive.

Nell’ultimo post e nelle storie Instagram ha mostrato il pancino, complice un abito attillato. Un lungo maglione a collo alto e fasciante che mette in evidenza la rotondità del ventre.

Cristina Marino sa sempre come abbinare alla perfezione gli outfit e ha indossato scarpe da ginnastica, borsa e occhiali da sole. Semplice e bellissima.

Cristina Marino, lo scherzo su Luca Argentero

E, sempre nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare a un piccolo scherzo con protagonista il marito Luca Argentero. Ha condiviso lo scatto di una videochiamata in cui si vede l’attore con il volto sanguinante mostrare una ferita sopra il sopracciglio e tra gli occhi. A corredo dello scatto ha scritto: “Amore tutto ok? Sto tornando a casa”.

Evidentemente i fan si sono allarmati perché un’ora dopo Cristina Marino ha fatto una storia con il marito in cui la si sente ridere e chiedergli: “Amore, puoi dire che stai bene? Perché abbiamo creato un falso allarme”. In sottofondo si sente anche la piccola Nina dire di sì. Insomma nessuna ferita, ma solamente del trucco di scena.

Cristina Marino, la seconda gravidanza

L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato a settenbre, poche ore prima del red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Uno scatto su Instagram romanticissimo in cui si vede la coppia al tramonto insieme alla primogenita Nina Speranza. “Io, te, Nina e una nuova luce…”: Cristina Marino e Luca Argentero avevano deciso di usare pochissime parole, ma quelle giuste. Del resto la felicità non si misura con la quantità di cose dette, ma con la profondità di quelle importanti.

E la volontà di voler allargare la famiglia era nell’aria, era stata la stessa attrice a parlarne a Confidenze in occasione di una lunga intervista rilasciata al giornale. Una chiacchierata in cui aveva parlato del suo lavoro, del suo rapporto con la natura e l’Umbria e, in merito all’ipotesi di allargare la famiglia, aveva confidato: “Ci piacerebbe”.

Un sogno, dunque, che è diventato realtà. La gravidanza dona a Cristina Marino che è sempre bellissima e ha negli occhi una luce speciale.

