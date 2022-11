Cristina Marino su Argentero: “Luca ha avuto un serio problema di salute”

Luca Argentero e Cristina Marino sono la coppia del momento: li abbiamo sempre amati e seguiti, ma, con la partecipazione a Celebrity Hunted – Caccia all’uomo – una vera e propria luna di miele per loro – sono sotto le luci dei riflettori. Il loro legame, così unico e affiatato, è un’ispirazione, ma non solo, perché la vera rivelazione del programma targato Prime Video sono loro. Tuttavia, le riprese della terza stagione non sono state così facili, e l’attore ha avuto un problema di salute piuttosto serio.

Cristina Marino parla del problema di salute di Luca Argentero

Lo show targato Amazon non è affatto semplice da “vivere”, soprattutto perché devi nasconderti, devi correre, devi metterti alla prova. Luca Argentero e Cristina Marino lo hanno fatto, ma, durante le riprese, si sarebbe verificato un episodio difficile per l’attore, legato alla sua salute.

A parlare apertamente di quanto accaduto al marito è stata Cristina Marino in occasione di un’intervista a DiPiù Tv. L’attrice, che al momento aspetta il secondo figlio – hanno annunciato la dolce attesa su Instagram poco prima del red carpet di Venezia 79 – ha parlato anche della loro esperienza a Celebrity Hunted.

“Mentre giravamo, Luca ha avuto un serio problema di salute, un problema alla schiena. Ha iniziato a provare dolore, a zoppicare. Per quanto lo amo, lo avrei portato in braccio vedendolo così sofferente. E mi sono preoccupata molto per lui”.

Luca Argentero, cosa ha avuto durante le riprese di Celebrity Hunted

La condizione di Luca Argentero non è “nuova”, infatti il suo problema di salute non è dovuto in alcun modo a una trauma o a una caduta a seguito delle riprese dello show, ma a una situazione pregressa che si è riattivata. “Era un problema che aveva e che, dopo un periodo in cui stava meglio, purtroppo è tornato inaspettatamente alla ribalta nel bel mezzo della lavorazione di Celebrity Hunted”.

Al momento, l’attore sta decisamente meglio, ma non è stato di certo facile affrontare la situazione. “Sembrava che dovesse essere operato, ma poi, almeno per ora, ci hanno detto che può andare avanti senza finire sotto i ferri”. Almeno sotto questo aspetto, nessun problema per l’attore.

Luca Argentero e Cristina Marino in Celebrity Hunted 3: il duo perfetto

Già dal trailer, Celebrity Hunted 3 prometteva scintille. Ma la rivelazione, in un certo senso, sono proprio loro: una coppia di attori, una coppia sposata, ma anche affiatata, da sempre complice. Il reality thriller ha mostrato in effetti tutta la grande forza di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

In realtà, sia Argentero tanto quanto la Marino non sono mai stati troppo “social”, e hanno sempre vissuto il loro amore nel massimo riserbo, tanto che hanno deciso di non condividere foto private della piccola Nina, la loro primogenita.

In Celebrity Hunted, abbiamo l’occasione di osservare uno spaccato della loro vita: Cristina è ferma, vuole vincere la competizione, e per Argentero, invece, questo è un ruolo ben più leggero rispetto a quelli interpretati di recente. Un duo innamorato, ma agguerrito al contempo, che ha conquistato i tanti fan dello show, e anche noi.