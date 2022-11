“Celebrity Hunted” 3, ci siamo: quando va in onda e dove vederlo

Fonte: IPA Cristina Marino e Luca Argentero, presto in "Celebrity Hunted" 3

Un cast di stelle, una trasmissione all’insegna dell’adrenalina ma (anche) del divertimento: Celebrity Hunted 3 andrà in onda molto presto e l’attesa è altissima. Complice anche il trailer dello show che ci regala già qualche piccola anticipazione su ciò che si vedrà durante le puntate che verranno rilasciate su Prime Video. Ma quando inizia?

Celebrity Hunted 3, cosa ci aspettiamo dalla nuova stagione del programma

È stato rilasciato il trailer di Celebrity Hunted 3 che ci preannuncia una nuova stagione capace di tenere con il fiato sospeso i telespettatori, ma anche di regalare momenti divertenti. Sicuramente ci sarà tanta adrenalina, del resto il programma è pensato proprio come una vera e propria caccia all’uomo. Si tratta, infatti, di un real – life thriller in cui un cast di personaggi famosi deve scappare in coppia per l’Italia con pochi strumenti a propria disposizione. Sulle loro tracce un gruppo di professionisti in ambito investigativo.

E se le premesse sono all’insegna dell’adrenalina, il cast è di altissimo livello e molto amato. Nove i vip in fuga: da Luca Argentero e Cristina Marino, passando per gli attori di Gomorra Salvatore Esposito e Marco D’Amore e due dei comici di The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo. Nel cast Katia Follesa, che affronterà la fuga da sola, e i due cantanti Irama e Rkomi, quest’ultimo attulamente in tv come giudice di X Factor.

Per gli affezionanti degli show di Prime Video non può sfuggire il fatto che due dei concorrenti di Celebrity Hunted 3 siano gli stessi visti nella prima, esilarante, edizione di LOL – Chi ride è fuori. Travestimenti, fughe al cardiopalma e momenti divertenti, scandiscono la nuova stagione di Celebrity Hunted di cui Prime Video ha rilasciato un trailer che è come un piccolo gustoso antipasto.

Anche le precedenti stagioni sono state all’insegna di cast super, che hanno visto alcuni dei volti più amati del mondo dello spettacolo mettersi alla prova con una vera e propria caccia all’uomo in cui loro erano le prede.

Celebrity Hunted 3, quando va in onda e dove vederlo

Abbiamo detto che l’attesa è finita, infatti il real-life thriller approderà molto presto sulla piattaforma di Prime Video. Le puntate, per vederle si dovrà essere abbonati ad Amazon Prime Video e il mese di prova è gratuito, non verranno rilasciate tutte insieme: il risultato sarà senza dubbio maggiore attesa e un pizzico di tensione anche per gli spettatori, che dovranno aspettare qualche giorno per sapere come se l’è cavata il cast di vip.

Le prime tre puntate si potranno vedere dal 17 novembre, quando saranno rilasciati i primi episodi. Per gli ultimi tre, invece, si dovrà aspettare il 24 novembre. L’attesa, dunque, è davvero finita e poi si potranno finalmente ammirare i nove vip alle prese con due settimane ad alta tensione.

E intanto su Instagram è stato rilasciato il trailer, poi condiviso anche da alcuni dei concorrenti, che ci offre qualche anteprima dello show. Chi riuscirà a non farsi acciuffare vincerà il primo premio, il cui montepremi andrà in beneficenza. Città di partenza, come si deduce anche da alcuni frame video del trailer, Firenze. E ora non resta che attendere.