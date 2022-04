Celebrity Hunted 3, chi sono i 9 vip in fuga (ci sono anche Argentero e Marino)

Cristina Marino, il look pazzesco per Le fate ignoranti (con dichiarazione per Luca Argentero)

Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo è pronto a tornare nella versione italiana. Prime Video ha – finalmente – annunciato chi sono i 9 vip in fuga, e siamo rimaste enormemente sorprese per alcuni nomi, tra cui quelli di Luca Argentero e Cristina Marino. Il format ha conquistato gli spettatori, che vedono i vip alle prese con la fuga: l’obiettivo è quello di non farsi catturare dal team di esperti.

Celebrity Hunted 3, chi c’è nel cast dei 9 vip in fuga

La squadra dei “cacciatori” dovrà vedersela con alcuni dei personaggi più importanti dello spettacolo italiano. Spiccano indubbiamente i nomi di Luca Argentero, che è in coppia con sua moglie, Cristina Marino. E proprio loro sono la grande sorpresa della terza edizione di Celebrity Hunted: avere l’occasione di osservare una delle coppie più belle in fuga sarà sicuramente super divertente.

Tra gli altri vip che sfideranno i cacciatori troviamo anche gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, sempre in coppia: in Gomorra hanno dato prova del loro feeling e, ne siamo certe, non rimarremo deluse neppure in occasione del real-life thriller. Direttamente da Sanremo 2022, invece, ci saranno due dei cantanti che hanno conquistato il palco: il rapper Rkomi e Irama.

Per portare un pizzico di divertimento in più e di momenti che indubbiamente diventeranno iconici, tra i vip presenti in Celebrity Hunted 3 figurano anche Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Per Priello è un ritorno in piena regola negli show di Prime Video: come dimenticare la sua stracciante vittoria nella prima edizione di LOL – Chi ride è fuori? Infine, sempre da LOL, troveremo una concorrente che scapperà da sola: Katia Follesa. Non c’è che dire: proprio un cast eccezionale, variegato e azzeccato.

Quando esce Celebrity Hunted 3

Le prime due stagioni del real-life thriller hanno raccolto un successo stratosferico. Prime Video ha dunque colto l’occasione al volo per annunciare i vip in fuga nella terza edizione, che sarà disponibile nel corso del 2022 sulla piattaforma streaming gratuitamente per tutti gli abbonati (Chi non è ancora abbonato ad Amazon Prime può farlo adesso e ottenere un periodo di prova gratuito di un mese).

A parte il cast, c’è da dire che non si hanno molte informazioni al momento: non è stata ancora ufficializzata la data di uscita.

Celebrity Hunted 3, il format

Il real-life thriller ha conquistato gli spettatori per molti motivi: vedere le celebrità in fuga è certamente divertente. Tra l’altro, devono anche mantenere l’anonimato e devono assolutamente preservare la loro libertà per due settimane. Non hanno molte risorse economiche a disposizione, oltretutto sulle loro tracce ci sono analisti, investigatori, profiler. Professionisti che sanno fare il loro lavoro e che sanno anche come mettere in difficoltà i vip in fuga.

A confermare la terza edizione di Celebrity Hunted è stata Georgia Brown, Head of Europea Originals, Amazon Studios: “Siamo entusiasti di annunciare ai nostri clienti Prime Video in Italia un’altra emozionante stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Le prime due stagioni sono state un enorme successo, portando innovazione nel genere grazie a un notevole sforzo produttivo e a un cast di grandi talenti”. Anche quest’anno, con ogni probabilità, il real-life thriller offrirà uno spettacolo ad alta tensione, tra momenti adrenalinici e sketch divertenti.