Luca Argentero, vacanze da sogno: le tenere foto di famiglia su Instagram

Cristina Marino, luna di miele in bikini con Luca Argentero

Spiagge bianche, acque cristalline e tante palme sono lo sfondo delle meravigliose giornate di relax che stanno trascorrendo Luca Argentero, Cristina Marino e la loro piccola Nina Speranza. L’attore e la sua bellissima famiglia si sono allontanati da tutto e tutti, volando in una località esotica per godersi qualche giorno da vivere in costume da bagno.

Luca Argentero, le vacanze da sogno con la famiglia

Luca Argentero ha colto l’occasione per trascorrere alcuni giorni di vacanza con le persone per lui più importanti, la moglie Cristina Marino e la loro bambina, Nina Speranza, di un anno e mezzo. I due si sono presi una pausa dagli impegni professionali, volando in una località da sogno che non hanno rivelato, ma che alcuni follower hanno identificato come le Maldive.

La coppia si sta godendo questi momenti di pace e relax e hanno condiviso sui social alcune foto dolcissime insieme alla loro bambina, immortalata tra le loro braccia o mentre gioca sulla spiaggia. La loro piccola è sempre fotografata di spalle, mentre i due si sono concessi alcuni scatti insieme, in bianco e nero, dove appaiono più belli che mai.

“Sempre sotto la palma” ha scritto Luca Argentero nella didascalia di una foto dalla spiaggia incantevole, con tanto di cuoricino, commentata prontamente da Cristina Marino con un altro cuore.

Gli osservatori più attenti e i fan più affezionati della coppia non hanno potuto non notare il riferimento alla nascita della loro storia d’amore: i due infatti si sono conosciuti proprio sotto l’ombra di una palma, sul set di Vacanze ai Caraibi, nel 2015. Quell’incontro ha segnato le loro esistenze, avvenuto dopo l’addio dell’attore a Myriam Catania, con cui l’attore è stato sposato per oltre dieci anni.

A ribadirlo è stata anche la stessa Cristina, che ha condiviso uno scatto dalla spiaggia accompagnato dalle parole: “Forse perché sotto una palmetta la mia vita è cambiata, ma a me fanno impazzire…”.

Luca Argentero, l’amore per Cristina Marino

Proprio di recente Luca Argentero, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, ha parlato del suo amore per la moglie Cristina Marino, un legame solido e forte che ha superato i gossip e la differenza d’età.

“Cristina è la donna più bella che io abbia mai visto. E il nostro incontro è stato un po’ come uno sliding doors: è stato fulminante. Come in teoria forse deve succedere. Del resto, siamo animali: la persona giusta la senti da subito”. I due si sono sposata il 5 giugno a Città della Pieve in Umbria, con una cerimonia da favola, ma il loro amore era già stato suggellato dalla nascita di Nina Speranza, venuta alla luce nel maggio del 2020.

“Nina è una creatura meravigliosa, speciale, ma nulla sarebbe così speciale se non fosse per Cristina. È una donna incredibile, si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. E da noi è nata Nina Speranza, un gioiello di inestimabile valore”. Un arrivo che la coppia ha fortemente desiderato, e che li ha resi ancor più uniti.