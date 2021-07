Diabolik, cosa sappiamo del film con Miriam Leone e Luca Marinelli

editato in: da

Un cast di tutto rispetto, un personaggio molto amato, una data d’uscita: il 16 dicembre 2021. Si iniziano a delineare i contorni di un film molto atteso, la cui uscita è stata rimandata (come è accaduto a molti altri) a causa del Covid – 19: stiamo parlando di Diabolik nella trasposizione cinematografica a cura dei Manetti Bros.

Diabolik, il trailer

Proprio in questi giorni è stato reso noto un trailer del film che regala qualche anticipazione sulla pellicola che vedrà come protagonista il celebre personaggio dei fumetti. E dai frame video si possono già percepire le atmosfere e come gli attori si sono calati nei panni dei personaggi. Il trailer è stato presentato in anteprima Ciné – Giornate Estive di Cinema di Riccione.

Diabolik, il cast del film

Cast di alto livello per la pellicola che vede alla regia i Manetti Bros., due fratelli registi, sceneggiatori, produttori e direttori della fotografia che nel corso della carriera hanno dato vita a numerosi progetti, inoltre hanno vinto il David di Donatello per il miglior film 2018 con Ammore e malavita.

Per portare sullo schermo Diabolik è stato scelto l’attore Luca Marinelli, vincitore di numerosi premi, tra cui la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2019 per la sua interpretazione in Martin Eden e il David di Donatello come migliore attore non protagonista per Lo chiamavano Jeeg Robot.

Nel ruolo di Eva Kant Miriam Leone, attrice e presentatrice che nel corso della carriera si è saputa distinguere sia per il talento recitativo che per la dimestichezza con cui conduce programmi televisivi ed appuntamenti speciali. Nel suo curriculum di attrice tanti progetti sia per il piccolo che per il grande schermo: la si può ricordare, ad esempio, nella serie televisiva 1992, 1993 e 1994 su Sky, oppure nei film Il testimone invisibile di Stefano Mordini e ancora in Fai bei sogni di Marco Bellocchio del 2016. Nei panni di Eva Kant sfoggia capelli biondissimi, calandosi alla perfezione anche nel look nel celebre personaggio.

Nel cast molti attori di altissimo livello come Valerio Mastrandrea nei panni dell’ispettore Ginko, vincitore di quattro David di Donatello (e di altri premi), ha un curriculum ricco e molto variegato fatto di tanto cinema, ma senza dimenticare progetti per la tv. Tra gli altri attori Alessandro Roja che interpreta Caron, Serena Rossi come Elisabeth e Claudia Gerini che porta sullo schermo la signora Morel.

Diabolik, la trama

Non si hanno ancora dettagli specifici in merito alla trama del film, ma a quanto pare dovrebbe concentrarsi sul primo incontro tra Diabolik ed Eva Kant che, per i cultori della serie originale, è avvenuto nel terzo albo da titolo L’arresto di Diabolik. L’appuntamento sarà al cinema a partire dal 16 dicembre 2021.