Fonte: IPA Andrea Arru

Andrea Arru è un giovane attore e modello italiano. Di strada ne ha da fare, ma il talento non manca di certo. È nato a Ozieri, piccolo comune di meno di 10mila abitanti in provincia di Sassari, in Sardegna. È un classe 2007, nato precisamente il 18 agosto. Quest’anno ha spento sedici candeline e già da tre anni si è avviato nel mondo della recitazione, televisiva e cinematografica.

Chi è Andrea Arru

Vive a Ploaghe, dove prosegue gli studi, alternandoli al proprio lavoro. Non è facile riuscire a gestire questi due mondi tanto distanti, senza restare indietro tra i banchi e perdere chance sul set. In qualche modo, con il sostegno della sua famiglia, Arru ci sta riuscendo.

Frequenta il liceo scientifico sportivo e, incoraggiato dai suoi genitori, ha iniziato a lavorare anni fa nel mondo della moda. In breve tempo si è ritrovato a calcare la passerella per brand importanti. Ha infatti sfilato per Ferré, Pitti e Armani Junior.

Col tempo si è cimentato con la recitazione, scoprendo d’avere un grande talento. Fin dalle prime esibizioni ha ottenuto un erto successo. Nel 2020 ha debuttato sul grande schermo con Glassboy, film di Samuele Rossi. Ha interpretato il ruolo del protagonista, Pino Gambassi.

Un anno davvero fortunato, sotto l’aspetto lavorativo, considerando come sia stato scelto anche per Calibro 9 di Toni D’Angelo. Un anno dopo ha vestito i panni di Michele Straziota, adolescente della serie Mediaset Storia di una famiglia perbene. Svariate le chance lavorative proposte, tra cui una oltre oceano, recitando in una serie TV canadese, That Dirty Black Bag.

Fidanzata e tatuaggi

Per quanto sia molto giovane, si vocifera già di una fidanzata per Andrea Arru. In passato si era parlato di una relazione con una collega di set, Flavia Leone, giovanissima interprete di Livia. I due si sarebbero lasciati, pare, ma rimasti buoni amici.

Fonte: IPA

Tanta la curiosità sul conto, soprattutto tra i giovanissimi. Si sta facendo strada in questo modo e, ovviamente, fa i conti con l’effetto della popolarità. In molti si chiedono, ad esempio, se Andrea Arru abbia dei tatuaggi. Da quanto è possibile vedere, non sembra averne, o comunque non visibili. Considerando i suoi 16 anni però, viene proprio da pensare che non si sia mai seduto sul lettino di un tatuatore.

Di4ri e Diabolik

Dal 2022 è il protagonista della serie Netflix Di4ri. Interpreta il personaggio di Pietro Maggi, giovane che no teme di dire ciò che pensa. Un ragazzo testardo, che odia restare a casa, perché lì assiste alle liti tra i suoi genitori. Tante le sfide che gli si pongono dinanzi, dalla famiglia alla scuola, dallo studio alla vita sentimentale, fino allo sport. Fonda una squadra di basket con un suo amico e accetta una sfida: baciare due giovani ragazze entro la fine dell’anno, Arianna e Livia. Una scelta che complicherà tutto.

Tornando a volgere lo sguardo al cinema, è stato scelto dai Manetti Bros per interpretare Diabolik nella sua versione adolescenziale, nel nuovo film Diabolik – Chi sei?. È di fatto la controparte di Giacomo Gianniotti, che interpreta il celebre ladro dopo l’addio di Luca Marinelli.