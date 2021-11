Bella Hadid in lacrime su Instagram: soffre di ansia e depressione

Cannes 2021, Bella Hadid incanta la Croisette (e incrocia Carla Bruni)

Bellissima, famosa, perfetta ma profondamente fragile ed umana. Bella Hadid mostra ai fan del suo profilo Instagram una versione inedita di sé: lontano dalle passerelle, dalle luci del red carpet e dalle copertine patinate, la top model si mette a nudo e in un un lungo post corredato da scatti in cui si mostra in lacrime, racconta le sue paure e le sue insicurezze.

La confessione social

Un filmato con protagonista Willow Smith, figlia del noto attore Will, è il pretesto per Bella Hadid per rivelare via social il suo stato d’animo e di salute da qualche anno. La lunga confessione, in cui spuntano parole dolorose come ansia e crolli nervosi, è accompagnata da selfie della modella che piange, sola, davanti all’obiettivo. “Tutti gli esseri umani sono differenti, ogni persona ha qualcosa di speciale e di unico da offrire. Le persone dimenticano che ciascuno si sente fondamentalmente nello stesso modo: perso, confuso, senza sapere bene perché sia qui. Quel tipo di ansia, tutti la sentono e cercano di nasconderla in qualche modo”. Così la top model che continua: “Questo è praticamente il mio quotidano, ogni sera, da qualche anno. I social media non sono reali. Ricordatelo, per tutti quelli che stanno soffrendo. Qualche volta tutto quello che hai bisogno di sentire è che non sei solo”.

C’è luce in fondo al tunnel

Bella Hadid mette in guardia i follower dalla realtà alterata dei social media e paragona la sensazione della malattia mentale alle montagne russe che, ogni tanto, si fermano mostrando spazio per ricominciare. “Voglio che sappiate che c’è la luce in fondo al tunnel” spiega la modella. “Mi ci è voluto molto tempo per capirlo, ho avuto molti crolli: se lavori duramente su te stesso potrai scoprire abbastanza sul tuo dolore e come gestirlo”.

La donna più bella del mondo

Bella Hadid ringrazia i fan per aver ascoltato suo sfogo sottolineando che è sempre più difficile non condividere la verità su un social dove comunica con quasi 50 milioni di persone. Sul suo profilo la modella condivide alcuni dei suoi scatti privati e professionali più belli in cui è in splendida forma, al lavoro, sulle passerelle più prestigiose. Tra le top model più pagate al mondo, Bella Hadid è spesso citata per la perfezione del suo viso grazie al quale è stata acclamata come la donna più bella del pianeta.