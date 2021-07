Bella Hadid mostra il nuovo fidanzato su Instagram: chi è Marc Kalman

editato in: da

Cannes 2021, Bella Hadid incanta la Croisette (e incrocia Carla Bruni)

Bella Hadid, splendida top model che ha illuminato il red carpet del Festival di Cannes 2021, ha condiviso alcune foto su Instagram che sembrano spazzar via i dubbi sulla sua situazione sentimentale. Una serie di scatti frizzanti e giocosi che la ritraggono in compagnia di Marc Kalman, che già da qualche tempo si vociferava potesse essere la sua nuova fiamma.

Di Marc Kalman non sappiamo molto, anche perché è un uomo lontano dai riflettori (perfino i suoi profili social sono privati). Ma stando a quanto riportato dalle maggiori testate internazionali, si tratta di un giovane art director che disegna le copertine per gli album musicali delle celebrities. In passato ha collaborato con Travis Scott, marito di Kylie Jenner, tanto per citarne uno.

Per Bella Hadid sembra proprio un periodo d’oro e dalle foto condivise su Instagram traspare una felicità che da tempo non vedevamo sul suo volto. Per la prima volta la super modella è uscita allo scoperto in compagnia di un altro uomo, da quando nel 2019 aveva rotto con il cantante The Weeknd (che si pensa sia la nuova fiamma di Angelina Jolie). La fine di un amore lungo e travagliato, che l’aveva portata a prendersi “una pausa” dai sentimenti, per concentrarsi sul lavoro e la carriera.

Oltre al red carpet di Cannes 2021, la splendida Bella Hadid è attualmente impegnata sulle passerelle della Settimana della Moda di Parigi. Ed è proprio sull’aereo con la quale fa la spola tra la Costa Azzurra e la capitale francese che sono state scattate le foto con il suo Marc. A dirla tutta, non mostra alcuna effusione amorosa né tanto meno pose “equivoche” con il ragazzo, ma traspare sicuramente una complicità fuori dal comune.

Gli indizi sulla relazione tra Bella Hadid e Marc Kalman non sono mancati in queste settimane. La modella posta di continuo scatti e video sulla sua parentesi francese, tra foto in albergo e preziosi look che solo lei può indossare con la sua innata classe. Alla fine di uno di questi video aveva fatto capolino proprio Marc, mentre i due in riva al mare si scambiavano un tenero bacio durante una festa.

Ma c’è anche di più. Già lo scorso giugno i due erano stati pizzicati insieme a New York, mentre si godevano un pranzo estivo in compagnia di alcuni amici al Mary’s Fish Camp nel West Village. La top model non ha rilasciato dichiarazioni ma forse è giunta finalmente al punto di sentirsi libera di condividere la sua felicità per la nuova relazione. Che Marc Kalman sia davvero l’uomo giusto per la splendida Bella Hadid?