Capodanno 2025, da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker: come le Vip hanno passato il primo dell’anno

Tra montagna, brindisi e qualche piccolo incidente, ecco come le celeb hanno trascorso il Capodanno 2025

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Michelle Hunziker

Tra brindisi, buoni propositi e grandi cenoni, il Capodanno è il momento ideale per salutare l’anno passato e accogliere nuovi, entusiasmanti progetti. Anche per l’inizio di questo 2025, le Vip non hanno deluso, regalandoci un perfetto mix di stile ed esclusività.

Alcune hanno scelto mete da sogno, rifugiandosi in angoli di paradiso per un meritato relax tra lusso e paesaggi mozzafiato. Altre, invece, hanno preferito brillare sotto i riflettori, partecipando a concerti spettacolari e festeggiamenti esclusivi. Ognuna ha saputo chiudere il 2024 con eleganza, iniziando il nuovo capitolo con energia e speranza. E allora, cosa hanno fatto le celeb per rendere il loro Capodanno 2025 indimenticabile?

Capodanno 2025: i festeggiamenti delle Vip

Se durante le vacanze estive c’è chi non resiste al richiamo del sole cocente e delle spiagge dorate più belle ed esclusive, il periodo natalizio risveglia invece il desiderio di rifugiarsi sotto calde coperte, immersi nell’atmosfera incantata della montagna tra neve fresca, piste da sci e paesaggi da sogno.

Un programma scelto da tantissime Vip festeggiare l’arrivo del 2025 e vivere al massimo gli ultimi momenti di un anno ormai giunto al termine. Prima tra tutte Michelle Hunziker, che ha scelto di entrare nel nuovo anno passando qualche giorno sulle Dolomiti.

“Molliamo tutto ciò che non ci appartiene più. Tutto ciò che è vecchio, tossico… diamo il benvenuto alla novità, al rinnovamento della nostra esistenza, all’amore, ai rapporti umani empatici… e continuiamo a meravigliarci come i bambini. Vi voglio bene” ha scritto la conduttrice su Instagram mentre posa, bellissima, nella sua tuta total black in perfetto contrasto col paesaggio intorno.

Fine anno in montagna anche per Antonella Clerici, che ha scelto di augurare un buon 2025 ai suoi fan dalle piste da sci. Tenuta sportiva e una boccata di aria fresca con il proposito di “non mollare” nemmeno nel nuovo anno, come raccontato nelle sue storie.

Chiara Ferragni e Alba Parietti, Capodanno con infortunio

Sicuramente meno fortunato il Capodanno di Alba Parietti, che dopo aver mostrato la sua bellissima casa tra le vette di Courmayeur ha raccontato ai suoi followers di essere stata vittima di un incidente sulle piste da sci.

Corsa in ospedale e una gamba rotta, che non le hanno comunque impedito di passare la notte di Capodanno insieme ad amici e al compagno Fabio Adami in una serata casalinga tra brindisi e risate.

Stessa sfortuna per Chiara Ferragni, che ha passato le vacanze natalizie sulla neve e ha dovuto fare i conti con un piccolo incidente proprio l’ultimo dell’anno: l’imprenditrice digitale si è infatti rotta il mignolo del piede destro dovendo rinunciare alle attività sportive programmate per la fine del 2024.

Un epilogo di un anno decisamente difficile per Chiara, che tra gli strascichi del caso pandoro e la chiusura definitiva del rapporto con Fedez, ha provato a ritrovare la serenità lontana da Milano, mentre il suo ormai ex marito ha optato per una scappata a St Barth.

Le celeb sui palchi dei concerti di fine anno

Se tanti hanno scelto di passare la fine dell’anno tra cenoni e gite fuori porta, alcuni hanno invece optato per un Capodanno all’insegna della musica presenziando agli eventi che hanno animato le piazze delle più belle città italiane.

Da Rose Villain a Malika Ayane, che hanno cantato a Torino, passando per Giorgia e Francesca Michielin, che hanno invece acceso le piazze di Salerno e Foggia, sono moltissimi i cantanti che hanno regalato grandi emozioni canore.

Feste indimenticabili anche a Catania, con la messa in onda di Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi: un evento che ha accolto grandi artisti come Paola e Chiara, Emma, Ivana Spagna e molti altri.

Stesso entusiasmo anche a Reggio Calabria, che con la grande festa de L’anno che verrà condotto da Marco Liorni, ha fatto cantare e ballare grazie alla presenza di big come Arisa, Anna Oxa e Ricchi e Poveri.