Michelle Hunziker sulle Dolomiti per Capodanno: la vacanza tra piste da sci e bikini in piscina

Dopo il Natale in famiglia Michelle Hunziker è partita per un meritato viaggio sulle Dolomiti: tutto quello che sappiamo in merito alla sua vacanza sulla neve

Non esiste modo migliore di iniziare il nuovo anno in arrivo che farlo nel proprio posto del cuore, soprattutto accanto a chi si ama. Ecco perché, dopo aver celebrato il Natale a Milano in compagnia della famiglia allargata, Michelle Hunziker ha ora optato per proseguire i festeggiamenti concedendosi una meritata vacanza in montagna. La location? Le Dolomiti, una delle sue mete preferite, nonché quella perfetta per affacciarsi al 2025 con lo spirito giusto. Il suo profilo Instagram, ovviamente, a mo’ di un fido diario segreto ha documentato ogni dettaglio della partenza e persino il primo outfit indossato. Di che si tratta? Di un bikini.

Michelle Hunziker, Capodanno sulle Dolomiti: il primo look da vacanza è in bikini

Trascorrere il Capodanno sulle Dolomiti per Michelle Hunziker pare essere diventata una autentica tradizione. Questa volta, però, Aurora Ramazzotti non sarà con lei: la ventisettenne è volata in Kenya per raggiungere i genitori di Goffredo, ovviamente insieme al piccolo Cesare.

Sorridente come di consueto, nonostante ciò, la conduttrice svizzera si è lanciata con l’entusiasmo che la contraddistingue nel suo sospirato viaggio verso le cime innevate dei Monti Pallidi condividendone i dettagli sui social. Dopo l’esilarante lotta con i bagagli ed il rapido pasto in autogrill, ecco arrivare anche il panorama mozzafiato che ha raggiunto dopo ben sei ore di viaggio in macchina.

Un tragitto mediamente lungo, premiato degnamente all’arrivo con qualche ora di relax in spa. Ed ecco spuntare per l’occasione il primo look da vacanza: Michelle Hunziker ha lasciato in valigia – almeno momentaneamente – maglioni, cappelli, sciarpe e bomber in favore di uno striminzito bikini color beige, un modello costituito da semplice reggiseno a triangolo e slip sgambato con laccetti gioiello realizzati in metallo dorato. “E ora chi si è visto, si è visto. Tuffo in piscina immediato” l’eloquente didascalia ad introdurre lo scatto. In merito alla compagnia, però, sappiamo ancora ben poco. Che vi sia un uomo misterioso con lei?

Michelle Hunziker svela i requisiti del suo uomo ideale: cosa sappiamo

Michelle Hunziker si è decisamente meritata questo viaggio di fine anno: l’abbiamo vista in televisione svariate volte con Io Canto Family, Michelle Impossible & Friends e, più di recente, alla conduzione di Andrea Bocelli 30 – The Celebration, occasione in cui ha saputo dare conferma ancora una volta della sua bravura alla conduzione. Se l’ambito lavorativo procede a gonfie vele è la sfera sentimentale, in compenso, a lasciare a desiderare: attualmente la showgirl sarebbe single, per sua stessa ammissione, ma si è lasciata andare a qualche confidenza in merito al suo uomo ideale.

La biondissima quarantasettenne in una lunga intervista al sito tedesco Der Spiegel ha raccontato di come al momento non vi sia nessun uomo al suo fianco: il suo sogno? Un rapporto simile a quello che Aurora condivide con il fidanzato storico Goffredo Cerza, suo futuro marito, descritto per filo e per segno dal tatuaggio che mamma e figlia si sono recentemente regalate.

Dopo la chiusura con Alessandro Carollo risalente allo scorso Marzo Michelle Hunziker ha spiegato “Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica”. E ancora: “Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile”. In attesa che il lieto fine arrivi anche per lei, giustamente le sue attenzioni sono tutte per le figlie ed il nipotino Cesare Augusto.