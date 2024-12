Alba Parietti, la casa in montagna tra arredamento barocco e dettagli animalier

Alba Parietti trascorre le vacanze di Natale in montagna insieme a Fabio Adami: i dettagli della sua casa in stile barocco

Fonte: IPA Alba Parietti

Natale è alle porte e i più fortunati possono già godersi il relax tanto atteso dopo un anno di impegni ed emozioni. Alba Parietti sembra pronta a prendersi del tempo per sé, condividendolo con il compagno Fabio Adami.

La conduttrice e opinionista, infatti, già da qualche giorno è impegnata a trascorrere un periodo di riposo e divertimento a Courmayeur, la rinomata località montana della Valle d’Aosta dove da anni ama rifugiarsi durante le festività. Qui, nella sua splendida casa dallo stile barocco, trova ogni anno il suo angolo di pace e relax

La casa in montagna di Alba Parietti

Le vacanze natalizie hanno qualcosa di magico, e cosa c’è di meglio se non trascorrerle in una località da sogno insieme alle persone che amiamo? Lo sa bene Alba Parietti, che ha scelto di passare gli ultimi giorni del 2024 nella sua casa di Courmayeur: una bellissima dimora incastonata tra le montagne valdostane che la conduttrice ha mostrato ai suoi follower con una serie di scatti pubblicati sui social.

Un luogo che Alba definisce la sua comfort zone, arredato con uno stile barocco particolarissimo. L’abitazione si sviluppa su due piani collegati da una scala in legno di grande impatto visivo, attorno alla quale si snodano ambienti accoglienti e curati nei minimi dettagli.

Il soggiorno presenta pareti arricchite da numerose cornici, mentre un tappeto persiano, tendaggi pesanti e un divano animalier contribuiscono a scaldare l’atmosfera. Non mancano le travi a vista e i mobili in legno che, insieme ai dettagli in rosso e oro, creano un perfetto equilibrio tra tradizione e spirito natalizio.

Anche la zona notte riflette lo stile della sala principale. Le pareti rosso scuro avvolgono immediatamente chi vi entra, trasmettendo una sensazione di calore e intimità. Al centro della stanza spicca un letto matrimoniale decorato con morbidi cuscini rossi e una coperta animalier che richiama lo stile del soggiorno. Ogni angolo è illuminato da lampade dal design unico, che diffondono una luce soffusa e accogliente, perfetta per le fredde serate invernali.

Questa attenzione ai dettagli non è casuale: Alba ha sempre raccontato il desiderio di rendere le sue case un riflesso autentico della sua personalità. Tra candele, quadri e oggetti che richiamano lo stile montano, la casa di Courmayeur diventa un luogo dove tutto sembra parlare di lei. Come lei stessa ama definirlo, è un “grande disordinatissimo ordine“, un’esplosione di carattere e vitalità che non passa inosservata.

Le vacanze natalizie di Alba Parietti

Con una casa così calda e accogliente, è facile capire perché Alba ami trascorrere le giornate più fredde dell’anno immersa nella magia della montagna. Anche quest’anno la conduttrice è apparsa felice e sorridente accanto a Fabio Adami, manager e compagno dal 2021.

Fonte: IPA

Dalle foto e dai racconti condivisi sui social, sembra che i due abbiano in programma un Natale all’insegna del relax e del divertimento: coccole, passeggiate sulla neve, cene in ristoranti gourmet e persino qualche pista da sci. Non mancheranno poi le immancabili sessioni di pilates che Alba ama praticare per rigenerarsi anche durante le vacanze.