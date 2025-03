Fonte: IPA Alba Parietti

Alba Parietti e Fabio Adami sono nuovamente una coppia. La separazione non è durata a lungo, per fortuna loro, e sembra che il breve periodo distanti li abbia aiutati molto. Una crisi passeggera, dunque, dopo anni di convivenza, figlia soprattutto del difficile periodo vissuto dalla conduttrice dopo l’incidente subito.

Alba Parietti e Fabio Adamo

La notizia è stata data da Fanpage, che riporta di fonti vicine alla coppia. La separazione avvenuta questo inverno è durata decisamente poco. Il sentimento era ancora molto forte e, al netto di un necessario chiarimento, Alba Parietti e Fabio Adamo sono nuovamente una coppia.

Il loro legale, dicono, è ancora più solido di prima. Sono più innamorati che mai e convinti di poter durare fianco a fianco. Tutto ciò di cui avevano bisogno era del tempo da soli, così da poter fare chiarezza. Sembra che la rottura sia stata dovuta unicamente a delle incomprensioni, che stavano rischiando di creare un’eccessiva distanza.

Ritrovarsi a fronteggiare la quotidianità senza l’altro/a ha spinto entrambi a rendersi conto di quanto volessero lottare effettivamente per questa relazione. Una situazione che resta ben distante dalle cronache rosa. Al netto del fatto che certe dinamiche abbiano trovato una strada verso il mondo gossip, infatti, i due sono stati molto riservati.

Non ci sono state interviste e ospitate e, in nessun caso, un tentativo di sfruttare la crisi per ottenere un po’ di visibilità mediatica. Sia Alba Parietti che Fabio Adamo, infatti, hanno preferito non commentare questo momento tanto delicato. Silenzio in precedenza e stesso atteggiamento ora.

Il motivo della separazione

A dare notizia dell’addio tra Alba Parietti e Fabio Adamo era stato Dagospia. Avevamo letto di come alcuni screzi fossero divenuti giganteschi e pesanti nel clima quotidiano della coppia. Qualcosa nato dopo l’incidente avvenuto in montagna.

Una pessima esperienza per la conduttrice, impegnata sulle piste da sci a Courmayeur. Un momento di felicità interrotto drasticamente da un minorenne che procedeva a grande velocità. Il risultato? L’ha investita.

“Sembra che proprio a causa di quell’incidente, nati nervosismi, malintesi e incomprensioni, da alcune settimane Alba Parietti abbia deciso di dare un taglio alla sua storia con il manager romano Fabio Adami. Avrebbe lasciato la casa del fidanzato, dove conviveva da più di 3 anni, trasferendosi nella sua magione romana ai Parioli”.

Un amore che ha resistito anche a questa prova, dunque, la peggiore da quando i due hanno iniziato a frequentarsi nel 2021. Da allora non si erano mai separati e un mese distanti non può che aver fatto bene. Una prova del nove per quel “colpo di fulmine” che li ha travolti, e che fortunatamente conserva ancora la vecchia scintilla.