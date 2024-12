Alba Parietti, incidente sugli sci a Courmayeur. Come sta dopo la corsa al pronto soccorso

Incidente per Alba Parietti durante le vacanze in montagna in Valle D’Aosta: la showgirl è finita in pronto soccorso

Disavventura sugli sci per Alba Parietti che durante le sue vacanze in montagna a Courmayeur è finita al pronto soccorso dopo uno scontro sulle piste da sci con un ragazzino, scappato via dopo l’accaduto. A dare la notizia è stato il sito Dagospia: al momento non ci sono altre conferme o smentite da parte della diretta interessata, ma quello che sembra essere certo è che la conduttrice si trova in ospedale per tutte le cure mediche del caso.

Incidente sugli sci per Alba Parietti

Sembravano procedere al meglio le vacanze natalizie di Alba Parietti a Courmayer, dove da una settimana a questa parte si sta godendo le piste da sci imbiancate di neve e i momenti di relax alle terme insieme al suo amato Fabio Adami. L’idillio però si sarebbe rotto in queste ore, quando la showgirl è stata travolta da un giovane sciatore che, dopo l’incidente, si sarebbe dileguato senza prestare soccorso.

A dare la notizia è il sito Dagospia, in un flash a firma di Ivan Rota: “La Parietti è finita al pronto soccorso, a Courmayeur, dopo essere stata investita sulle piste da sci da un ragazzino che poi è scappato“, si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino. “Sono in corso le ricerche dell’investitore delle nevi…”.

Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte della diretta interessata e non si conoscono le sue condizioni di salute, ma la showgirl si troverebbe in ospedale proprio per le cure necessarie dopo l’incidente.

Parietti sta trascorrendo le festività natalizie ai piedi del Monte Bianco: domenica sera ha partecipato alla speciale charity dinner di fine anno organizzata da Cenacolo Artom a favore della Fondazione IEO-MONZINO ETS, dove ha animato la serata improvvisando un duetto con l’amico Massimo Boldi.

Il precedente incidente in auto

Quello accaduto a Courmayer non è il primo incidente in cui viene coinvolta Alba Parietti: poco più di vent’anni fa la showgirl fu estratta viva miracolosamente dalle lamiere insieme all’allora fidanzato Giuseppe Lanza di Scalea. Mentre erano diretti a Roma, il suo compagno perse il controllo dell’auto dove viaggiavano, che finì sotto un camion tra lo svincolo di Modena nord e quello di Modena Sud, sull’Autostrada A1. Una scena devastante quella che si presentò davanti ai soccorritori, che dovettero estrarre dalle lamiere la coppia, per fortuna quasi illesa.

Ancora oggi la conduttrice vive le conseguenze dell’accaduto, che ha lasciato profonde ferite nel suo animo: “Forse ancora oggi porto addosso quella sindrome che si chiama “del sopravvissuto”, che ti fa chiedere ogni istante “ perché io sono viva e altri no? Perché io ? Cosa avevo meglio degli altri più giovani , più buoni più sfortunati per guadagnarmi la vita e di essere ancora qui?”.

“Dopo questo tragico incidente capii che ogni giorno, ogni istante aveva un peso diverso , perché può essere l’ultimo. A me è stato concesso di uscire viva e il senso di tutto è cambiato, il mio modo di ragionare, di scegliere se vivere senza più rimpianti e come vivere”, aveva raccontato qualche anno fa.