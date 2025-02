Alba Parietti, amore al capolinea con Fabio? “Ci ha dato un taglio”

Fonte: IPA Alba Parietti e Fabio Adami

Nessun lieto fine per Alba Parietti e Fabio Adami. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la showgirl e il manager romano si sarebbero lasciati dopo oltre tre anni d’amore. Tra i motivi dell’addio, ci sarebbe il recente incidente sugli sci della popolare conduttrice, che avrebbe provocato crescenti incomprensioni e malumori con il compagno.

Alba Parietti e Fabio Adami, i motivi dell’addio

Sarebbe giunto al capolinea l’amore tra Alba Parietti e Fabio Adami: a riportare la notizia è il portalo Dagospia, che rende note anche le motivazioni dell’addio. Secondo Roberto D’Agostino, infatti, a giocare un ruolo cruciale nell’allontanamento tra i due sarebbe stato il brutto infortunio subito dalla showgirl lo scorso dicembre: “Dopo le disavventure sciistiche a Courmayeur Alba Parietti è in splendida forma fisica, forse per la ritrovata libertà. Si dice che proprio a causa dell’incidente, per nervosismi, malintesi e incomprensioni, da alcune settimane lei abbia dato un taglio alla sua storia con il manager romano Fabio Adami e deciso di lasciare la casa del fidanzato dove conviveva da più 3 anni per trasferirsi nella sua magione romana ai Parioli” si legge sul sito.

Nonostante la separazione, ad ogni modo, i sentimenti della conduttrice per il suo ex compagno sarebbero ancora molto forti: “Gli amici della coppia dicono che i due sono ancora innamoratissimi l’uno dell’altro ma incompatibili, e dunque avrebbero deciso di allontanarsi per evitare ennesimi contrasti liti e divergenze” riporta ancora Dagospia. La risposta di Alba a chi le chiede spiegazioni? “Le storie iniziano e finiscono”. Insomma, la Parietti avrebbe preso la questione con filosofia ma, stando a quanto sostenuto da D’Agostino, non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma.

Alba Parietti racconta l’incidente in montagna

L’incidente che avrebbe incrinato il rapporto tra Alba Parietti e Fabio Adami si è consumato lo scorso dicembre a Courmayeur, località in cui i due si trovavano in vacanza. Dopo un lungo periodo di convalescenza, la popolare conduttrice aveva parlato della brutta avventura subita nel salotto di Domenica In: “Ero su un dosso e ad un certo punto, nonostante abbia aspettato la discesa di tutti, sono arrivati due ragazzini che mi hanno ‘usata’ come paletto. Uno mi è caduto davanti, l’altro mi ha colpito da dietro e poi se ne sono andati senza soccorrermi. Con il fatto che erano piccoli abbiamo lasciato correre. Per fortuna un signore si è accorto dell’accaduto e mi ha aiutato. Mi sono fatta un paio di km con il ginocchio rotto”.

Nonostante il forte dolore, Alba si ritiene comunque fortunata:”Ho riportato una frattura del piatto tibiale ma mi è andata bene. Succedono in continuazione incidenti simili, ci dovrebbero essere regole più ferree nello scii. C’è anche un sacco di gente che beve sulle piste”. Un’esperienza da dimenticare sotto tutti i punti di vista, che avrebbe compromesso anche l’amore tra la Parietti e il fidanzato Fabio.

I due, che sembravano una coppia inossidabile, si erano conosciuti nel 2021 in treno: un classico colpo di fulmine ben presto diventato una relazione seria. Nonostante i forti sentimenti, la coppia aveva dichiarato più volte di non volersi sposare, ma di voler vivere la storia d’amore in modo più libero.