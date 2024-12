Chiara Ferragni si è rotta il mignolo del piede: “Per finire in bellezza il 2024”

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Piccola disavventura per Chiara Ferragni in vacanza: “Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro?”, sui social ha condiviso un video in cui ha spiegato di avere avuto un imprevisto. Pronta per lo sci e per le attività invernali, alla fine deve prevedere un po’ di riposo. Per l’imprenditrice digitale, questi sono giorni colmi di serenità: sta trascorrendo le vacanze con i figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni, imprevisto in vacanza: cos’è successo

“Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni? Io”. Per Chiara Ferragni, questi ultimi giorni del 2024 sono concitati di certo diversi rispetto alla fine del 2023. Di sicuro il suo stato d’animo è molto meno turbolento: gli strascichi del Pandoro Gate, alla fine, si sono (quasi) risolti, dopo l’accordo trovato con il Codacons.

Il 2024 è stato un anno durissimo: non solo il Pandoro Gate ha travolto la vita dell’imprenditrice digitale, ma anche la separazione da Fedez. Per fortuna, però, la fine di questo anno, che ha salutato tra gioia e lacrime su Instagram, è all’insegna del relax, della compagnia e dell’amore che ormai prova per Giovanni Tronchetti Provera, che chiama il suo “compagno”. L’unica nota stonata, appunto, il fatto che si sia rotta il mignolino del piede proprio durante l’ultimo giorno dell’anno. “Uno pensa che me lo sia rotto facendo sci, correndo, attività strana… no. Contro un ca**o di spigolo, nel modo più sfigato possibile. Ma d’altronde, cosa ci aspettavamo da quest’anno?”.

E se l’ormai ex marito Fedez sta trascorrendo il periodo festivo a St Barth, la Ferragni ha preferito la montagna, lontana da casa: dopo essere stata a Seiser Alm, è andata a Courmayeur. Vicina a lei, come sempre, la sua famiglia, mamma Marina e gli amici più cari.

L’accordo con il Codacons e la separazione da Fedez

Un anno da montagne russe. A dir poco. Per lei, che ha sempre programmato ogni aspetto della sua vita, anche in modo piuttosto minuzioso; siamo ben lontani dai “vecchi” contenuti della Ferragni su Instagram, anche se negli ultimi mesi è tornata molto più attiva. La Regina dei Social, dopo il Pandoro Gate, si è presa una lunga pausa, e adesso le intenzioni sono più chiare: Chiara sta per tornare. E grazie all’accordo con il Codacons, l’indagine per accusa di truffa aggravata potrebbe finire con l’archiviazione.

Non poche settimane fa è stata ufficializzata anche la separazione da Fedez: ancora un tassello per andare avanti e per rinascere, chiudendo un rapporto che evidentemente non funzionava più da tempo. Anche se lui ha manifestato una sorta di nostalgia nei suoi confronti, dopo la condivisione di una canzone sugli amori finiti su Instagram. Nonostante tutto, però, il 2025 attende gli ex Ferragnez con tanti cambiamenti: sicuramente si metterà un ulteriore punto sulla vicenda del Pandoro Gate, ma non solo. Fedez è atteso sul palco di Sanremo a febbraio, essendo tra i Big in gara (insieme a Tony Effe e Achille Lauro). Ne vedremo delle belle.