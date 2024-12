Fonte: IPA Chiara Ferragni

Si avvicina la fine dell’anno, un periodo che per tutti è fatto di resoconti e di lancette da riportare indietro nel tempo. Non solo per noi comuni mortali, ma anche per vip e star l’avvicendarsi del Capodanno è un modo per celebrare quello che è successo, le vittorie, ma anche e soprattutto le cadute e gli ostacoli. Lo ha fatto anche Chiara Ferragni, che di certo non ha avuto un anno facile: dopo il Pandoro Gate, tutto è cambiato nella sua vita. Oggi al suo fianco c’è Giovanni Tronchetti Provera: con Fedez è finita, ed entro sei mesi arriverà il divorzio.

Chiara Ferragni, il saluto al 2024 in lacrime

Dopo il Pandoro Gate, possiamo dire che Chiara Ferragni ha assistito allo sgretolarsi del suo impero e della sua vita, un tassello dopo l’altro, come un domino malriuscito. E anche inatteso, a dire il vero: chi si sarebbe mai aspettato l’evolversi della vicenda? L’imprenditrice digitale ha cercato di rialzarsi, anche se di momenti difficili ne ha avuti. Al suo fianco, però, c’è sempre stata la famiglia, da mamma Marina alle sorelle Francesca e Valentina.

Con un reel su Instagram, il suo saluto al 2024 è all’insegna delle lacrime e di gioie. Un po’ come è la vita, che non è mai solo bianca o nera. L’accusa di truffa aggravata, lo scandalo del Pandoro che ha coinvolto anche le Uova di Pasqua, la fine del rapporto lavorativo con Fabio Maria Damato, suo ex braccio destro e sinistro. Ma soprattutto l’addio a Fedez, la fine della favola Ferragnez, che per anni è stata sotto gli occhi di tutti su Instagram o ancora su Prime Video con il noto documentario. E chissà se ci sarà mai una terza stagione, FerragnEx. “Ciao 2024, grazie per tutti gli insegnamenti e per avermi reso quella che sono oggi”.

Il messaggio di mamma Marina Di Guardo

“Hai scoperto la tua forza, la tua incredibile resilienza. Non sai quanto ti ammiri. Amore, don’t stop believin’. Hold on to that feelin‘ come dicono le parole della canzone dei Journey, una delle mie preferite”. Anche se non tutto è andato per il meglio e gran parte del suo impero è crollato, la Ferragni ha sempre potuto contare sulla sua famiglia: mamma Marina ha commentato il suo reel, in cui sono presenti tantissime immagini e spezzoni di video, tra cui anche in lacrime.

“Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso”. La sua vita è stata rivoluzionata: solo poche settimane fa l’addio a Fedez, con cui ha condiviso anni d’amore, un matrimonio da sogno, due figli che amano moltissimo, ovvero Leone e Vittoria. Al suo fianco c’è anche un nuovo amore, ovvero Giovanni Tronchetti Provera, con cui le cose starebbero andando a gonfie vele, tanto che potrebbe esserci il desiderio di allargare già la famiglia. La profezia per il 2025 di Corona è chiara: la Ferragni potrebbe annunciare di essere in dolce attesa. Chissà. Di certo, sarebbe un anno ben diverso da quello appena passato.