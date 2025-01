Fonte: IPA Chiara Ferragni

Indubbiamente Chiara Ferragni ha dovuto affrontare un periodo davvero complicato nel 2024, pieno di cambiamenti e di difficoltà. L’imprenditrice digitale è stata al centro di una questione davvero spinosa, il caso Pandoro, che le ha portato dei guai giudiziari, delle perdite in termini di immagine e ha contribuito alla fine del suo matrimonio con Fedez.

Durante questo lungo anno di mutamenti l’influencer ha cercato di non rispondere alle tante provocazioni e ai commenti negativi del web, decidendo di prendersi anche una pausa dai social networks per un lungo periodo.

Tornata più felice che mai, grazie anche al suo nuovo amore per Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni ha, di recente, risposto ai commenti di alcuni haters proprio sul caso Pandoro e su Fedez.

Chiara Ferragni, le risposte ai commenti negativi

Chiara Ferragni ha salutato il 2024 con molta commozione, condividendo su Instagram un video che raccontava i momenti più importanti e significativi del suo ultimo anno. Il periodo trascorso ha lasciato in lei tanti insegnamenti, come da lei stessa svelato sui social: “Grazie per tutti gli insegnamenti e per avermi resa quella che sono oggi”, ma è stato, certamente, anche difficile da affrontare.

Chiara Ferragni avrebbe anche moderato, per un periodo, i commenti degli utenti sotto i suoi post Instagram e nel suo canale broadcast, ma, adesso, sembra più forte che mai e su TikTok ha deciso di rispondere ad alcune frecciatine sul caso Pandoro e sul suo rapporto con Fedez.

Un utente del web, infatti, ha commentato un suo video che la ritraeva sulla neve pronta a sciare, scrivendo: “La neve mi ricorda molto lo zucchero a velo dei pandori”, ma lei ha risposto con ironia, ricordando una caratteristica peculiare del dolce natalizio da lei sponsorizzato: “Era rosa”.

In seguito l’influencer ha condiviso un video in cui provava a fare un balletto con la complicità del cane Paloma, scrivendo: “Cerchi di fare questo trend con la tua cagnolina ma lei non collabora”, ma anche qui un hater ha visto nel suo post un messaggio velato per il suo ex marito: “Fedez guarda! Fingo di essere felice, non perderti questo video”.

Anche in questo caso Chiara Ferragni ha deciso di non nascondersi e di replicare al commento: “Come se si dovessero fare cose per gli ex”.

Chiara Ferragni, la vacanza sulla neve

Chiara Ferragni sembra aver superato il periodo per lei più complicato e appare, adesso, più serena e nuovamente innamorata di Giovanni Tronchetti Provera, tanto che, ultimamente, si vocifera di una sua nuova gravidanza. Intanto l’influencer ha deciso di passare sia il Natale che il Capodanno sulla neve con le persone a lei più care.

Tantissimi i contenuti digitali condivisi dall’imprenditrice dal luogo di vacanza negli ultimi giorni su Instagram, dimostrando che, anche sulla neve, può apparire originale e trendy. Chiara Ferragni, infatti, ha sfoggiato una tuta da neve leopardata con cintura a scatto sulla vita, mentre in altri post si è mostrata con abbigliamento da neve in candido bianco.

Non sono mancate nemmeno le pellicce, visto che l’influencer si è mostrata con un caldissimo colbacco e cappotto bianco, ma Chiara Ferragni ne ha sfoggiato anche un modello nel più classico marrone, lungo fino ai suoi piedi.