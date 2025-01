Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Chiara Ferragni potrebbe essere incinta del suo terzo figlio. Ad alimentare la curiosità sono state alcune foto che la ritraggono nei pressi della Clinica Mangiagalli di Milano, dove si sarebbe recata per una visita medica, ed è proprio qui che l’imprenditrice digitale aveva dato alla luce Vittoria, a marzo del 2021. Ora l’imprenditrice digitale sta vivendo una nuova vita al fianco di Giovanni Tronchetti Provera e non è così remota l’ipotesi di un altro bambino in arrivo. Ne aveva già parlato Fabrizio Corona, che per primo aveva lanciato l’indiscrezione secondo la quale la coppia avrebbe annunciato di essere in dolce attesa proprio nel 2025.

Chiara Ferragni incinta, il particolare che non è sfuggito

Le foto pubblicate da Oggi, quelle in cui Chiara Ferragni viene avvistata nei pressi della Clinica Mangiagalli di Milano, sembrano portare in una sola direzione. L’imprenditrice digitale sarebbe incinta del terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, ma questa volta dal nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Difficile avere certezze in questo momento. Da un lato perché la relazione d’amore tra i due è appena iniziata e dall’altro perché lei sta provando in tutti i modi a tenere riservata questa storia che è cominciata dopo l’addio a Silvio Campara, che aveva frequentato per alcuni mesi.

Con Giovanni Tronchetti Provera sembra però fare sul serio, malgrado non lo si veda mai nelle sue foto o nelle stories che è solita pubblicare sul suo profilo Instagram. Li abbiamo però visti insieme al parco, in una prova di famiglia allargata che ha confermato le intenzioni di entrambi. Ma visti gli ultimi mesi così turbolenti per lei, in cui si è anche separata ufficialmente dal marito Fedez, ha preferito tenere per sé i momenti più preziosi che le stanno capitando nella vita.

La prima indiscrezione sulla gravidanza

A parlare per primo della possibilità di un bambino in arrivo era stato Fabrizio Corona. L’ex Re dei Paparazzi aveva infatti indicato una precisa strategia da parte della coppia, che – a suo dire – stava preparando l’annuncio della gravidanza per i primi mesi del 2025. Ora il nuovo anno è arrivato e non ci resta che aspettare: ma Chiara Ferragni sarà davvero incinta? Lei stessa non ha mai chiuso alla possibilità di diventare di nuovo madre, ma dopo la fine del suo matrimonio con Federico Lucia – e lo scandalo del pandoro griffato che l’aveva travolta – era di certo impegnata su altri fronti.

La sua vita, come la sua carriera, è in una fase di cambiamento profondo. E, dopo aver trascorso le feste natalizie in famiglia, è pronta per tornare operativa. Fedez, invece, che ha trascorso il suo primo Natale senza i figli, è invece in attesa di tornare sul palco del Festival di Sanremo con il brano Battito. Solo due anni fa, su quel palco erano insieme. Lui tra il pubblico e con il podcast di Luis Sal Muschio Selvaggio, e lei come co-conduttrice al fianco di Amadeus. Oggi, le cose sono cambiate e lei è avviata verso un nuovo capitolo della sua vita. E che, sì, potrebbe aprirsi con l’arrivo di un bambino.