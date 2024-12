Anticipazioni Capodanno in Musica, conduce Federica Panicucci: tutti gli ospiti

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Federica Panicucci

Capodanno in Musica 2025 è l’appuntamento immancabile di Canale5 per festeggiare con il pubblico l’arrivo del nuovo anno. Si celebra la fine del 2024 e si guarda al futuro insieme alla conduttrice della serata, Federica Panicucci, affiancata da Fabio Rovazzi. Una festa in cui si prevedono tantissimi ospiti e artisti, che naturalmente inizia, come di consueto, dopo il discorso del Presidente della Repubblica.

Capodanno in Musica 2025, le anticipazioni: ospiti e artisti

In prima serata su Canale5, da Piazza del Duomo di Catania, stasera 31 dicembre va in onda Capodanno in Musica in diretta, condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il tradizionale Concertone prevede l’arrivo di numerosi ospiti e musicisti sul palco, dagli artisti del momento fino ai grandi nomi della musica italiana.

Confermate Paola e Chiara, Orietta Berti, Baby K, Umberto Tozzi, così come i talenti della Scuola di Amici di Maria De Filippi e la partecipazione speciale di Gigi D’Alessio, per la regia di Luigi Antonini. E ancora alla scaletta si aggiungono Marco Masini, LDA (Luca D’Alessio, figlio di Gigi), Riccardo Fogli, Alberto Urso, Paolo Meneguzzi, Mietta e tanti altri.

Un Capodanno in festa, quello a Catania, in cui si attende una partecipazione gioiosa: per contro, il Capodanno di Rai1 è in Calabria, ma L’Anno che Verrà ha un nuovo conduttore, dopo l’addio di Amadeus alla Rai, ovvero Marco Liorni. La conferenza stampa si è tenuta il 30 dicembre nella sala giunta di Palazzo degli Eleganti a Catania, a cui hanno preso parte Giancarlo Scheri, il Direttore di Canale5, oltre a Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di Radiomediaset.

A Oggi, Federica Panicucci ha raccontato del suo amore per questo periodo, magico quanto impegnativo per lei, visto che da tempo è il volto di punta di Mediaset per le feste. “È il momento dell’anno che preferisco e ogni volta cerco di preparare tutto nei dettagli, gli addobbi, i regali, i pranzi e le cene, perché la festa superi in splendore quelle che già abbiamo vissuto. Con i figli ormai grandi i riti si ripetono. Un anno li ho portati in Lapponia a Rovaniemi, nella casa di Babbo Natale. E ho memoria di quand’ero bambina: preparavo la letterina e la infilavo in una busta tra i rami dell’albero. La mattina mi svegliavo prestissimo, c’erano già i regali! Ma soprattutto la mia letterina aperta e lasciata sul pavimento. Era quella l’emozione più forte”.

Dove vedere Capodanno in Musica e a che ora inizia

Capodanno in Musica inizia in diretta alle 20.45 su Canale5: è Federica Panicucci ormai la Regina di San Silvestro firmata Mediaset, estremamente apprezzata dal suo pubblico per il savoir faire. L’evento viene trasmesso, inoltre, in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Ovviamente, è visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity. L’evento è promosso dalla Regione Siciliana, come sostenuto dal deputato regionale Giuseppe Castiglione. “Grande soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset della realizzazione e messa in onda, dalla città di Catania, del Capodanno 2025, un evento promosso e realizzato dalla Regione Siciliana”. Le premesse per un grande evento ci sono tutte: musica su misura di tutti, dai nipoti ai nonni.