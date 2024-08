Jennifer Lopez, “affranta e delusa dopo il divorzio”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Jennifer Lopez non sta vivendo un bel momento. Nonostante sia apparsa spesso in pubblico in compagnia dei figli e di alcuni amici, il dolore per la fine della relazione con Ben Affleck sarebbe molto forte. Alcune fonti, infatti, la descrivono “affranta e delusa” per il divorzio con l’attore.

Jennifer Lopez e la delusione dopo il divorzio

Le voci di una crisi circolavano già da tempo, ma sono diventate reali solo quando, lo scorso 16 luglio, Jennifer Lopez ha ufficialmente chiesto il divorzio da Ben Affleck dopo due anni di matrimonio. Una decisione non semplice, che la popstar starebbe ancora cercando di metabolizzare. Fonti a lei vicine hanno infatti riferito al magazine People che JLo sarebbe molto affranta: “È stato un duro colpo. È molto triste e delusa da Ben”.

Gli insider fanno sapere anche che l’artista non si troverebbe a suo agio a vivere nella villa di Beverly Hills acquistata nel Maggio 2023 per circa 60 milioni di dollari: “Lei e Ben avevano comprato la casa per l’intera famiglia. È troppo grande per lei, e piena di troppi ricordi”. Immagini che restituiscono il vivido ritratto di una donna ferita, e probabilmente ancora innamorata: “Sta cercando di affrontare la situazione al meglio. Ma si sente sollevata dopo la richiesta di divorzio. Non voleva separarsi. Avrebbe voluto sistemare le cose” ha fatto sapere al magazine un altro amico.

Le divergenze tra le due star, tuttavia, si sarebbero dimostrate col tempo talmente incolmabili da costringere la cantante a chiedere la separazione. Una decisione condivisa da Ben Affleck, che aveva lasciato la dimora condivisa con l’ex moglie già da diversi mesi.

Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Un vecchio detto recita: “La minestra riscaldata non è mai buona. Soprattutto in amore”. E la storia di Ben Affleck e Jennifer Lopez sembra in parte confermare la saggezza popolare. I due, che erano stati una coppia tra il 2002 e il 2004, si erano ritrovati quasi 20 anni dopo, coronando il loro sogno d’amore il 16 luglio 2022. L’unione, tuttavia, non si è dimostrata abbastanza solida, e dopo due anni di matrimonio i Bennifer si sono (nuovamente) detti addio.

A depositare la richiesta in tribunale di Los Angeles è stata lei: nelle carte non si indica l’esistenza di un accordo prematrimoniale e, secondo indiscrezioni, non ci sarebbe. Le voci di una presunta crisi circolavano con insistenza da diversi mesi, almeno dalla scorsa primavera: già al MET Gala JLo si era presentata da sola, ed aveva poi annunciato l’addio alla sua tournée spiegando di sentire “il bisogno di stare coni figli, la famiglia, gli amici”. Un vero e proprio campanello d’allarme per i fan della coppia, diventato col passare dei mesi quasi una conferma.

L’ultimo avvistamento dei Bennifer risale infatti a marzo, e perfino nel giorno del suo compleanno Jennifer non aveva accanto a sé il marito: la popstar aveva prima organizzato un pre-party in stile Bridgerton, e poi pranzato in compagnia di amici e famiglia. Affleck, invece, era a Los Angeles, impegnato con le riprese di The Accountant 2. Si era anche parlato di un flirt con Kick Kennedy, che l’attore ha tuttavia prontamente smentito. Anche per lui, probabilmente, la delusione è ancora molto forte.