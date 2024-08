Jennifer Lopez e Ben Affleck, i veri motivi del divorzio (e c’entra anche l’Italia)

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno divorziando. La popstar ha già depositato i documenti – scegliendo, tra l’altro, una data emblematica -, dopo due anni che secondo le voci sarebbero stati addirittura “da incubo”. Ma quali sono i reali motivi che hanno spinto i Bennifer a interrompere (di nuovo) la loro relazione? Come c’era da aspettarsi, sono diversi gli insider vicino alla coppia che stanno via via spifferando qualche dettaglio in più in merito alla rottura e, secondo uno di questi, tutto sarebbe iniziato a precipitare già durante la luna di miele in Italia, sul lago di Como.

Problemi già in Italia per la luna di miele

Il loro ritorno di fiamma dopo tanti anni aveva fatto sognare tantissimi fan ma l’idillio è ufficialmente finito. Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano e sembra che non vi sia possibilità di un recupero. In questi due anni di matrimonio spesso si era parlato di problemi relazionali tra i due, troppo diversi per riuscire a trovare un vero punto di incontro. Rumors che sono stati confermati, a carte depositate, da alcuni insider vicini alla coppia e a conoscenza dei suoi reali problemi.

Una fonte (anonima, come sempre) ha parlato in esclusiva a PageSix, ripescando nientemeno che la luna di miele che ha dominato le pagine di gossip per diverse settimane due anni or sono. Luna di miele che i Bennifer avevano scelto di trascorrere proprio qui in Italia, regalando ai fan scorci di vero romanticismo tra passeggiate e appassionate effusioni. Secondo la fonte in questione “i problemi relazionali tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sono iniziati durante la loro luna di miele sul lago di Como“. Ben Afffleck “non era contento che i paparazzi li seguissero. Lei è una superstar internazionale e lui si è comportato come se fosse una sorpresa che venissero seguiti in giro”.

E ancora: “[Quando non erano davanti alle telecamere, ndr] si parlavano a malapena durante quello che avrebbe dovuto essere il periodo più felice della loro vita. Lui le ha fatto credere di essere un uomo cambiato, e questo è durato molto poco”.

J.Lo chiede il divorzio ma senza un avvocato

Se è vero che la notizia del divorzio in sé ha fatto parecchio discutere, lo è altrettanto la modalità di presentazione dell’istanza presso la Corte superiore della contea di Los Angeles. J.Lo non si è avvalsa di un avvocato, come si fa generalmente in questi casi. Ma come mai?

A far chiarezza ci ha pensato l’avvocato Marilyn Chinitz dello studio Blank Rome LLP che ha spiegato a People: “Penso che molto probabilmente volesse solo portare a termine la questione, [che] ci sono state molte esitazioni e tentennamenti avanti e indietro, e poi ha dichiarato: ‘Vado avanti, presento istanza e lo faccio da sola’”.

L’avvocato ha aggiunto che sarebbe “estremamente insolito” se la coppia non avesse un accordo prematrimoniale, come riportato da TMZ che per primo ha anticipato la notizia del divorzio. “L’unica volta in cui vedi persone che non hanno un accordo prematrimoniale è quando hanno messo la maggior parte dei loro beni in un trust per i loro figli, e quei trust sono stati istituiti e non fanno parte della proprietà comune”, ha aggiunto.

La reazione di Ben Affleck

Resta da vedere come reagirà Ben Affleck: “Questo ci darà un indizio su cosa sta succedendo”, ha concluso l’avvocato. Intanto proprio a lui è stata data buona parte della responsabilità nella fine di questo amore. Si è detto che Jennifer Lopez sarebbe “furiosa e umiliata”, che “non ha accettato la fine del rapporto”, a differenza di Ben che al contrario non si sarebbe impegnato più di tanto nel trovare un compromesso e, dunque, un nuovo equilibrio.