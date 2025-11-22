Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Prevenire i segni del tempo e le macchie sul viso con i prodotti giusti e la melano-aging

Combattere i segni del tempo è possibile, e farlo in modo mirato contro le macchie sul viso sembra essere la nuova frontiera in fatto di skincare. Un trend e un nome che fa capire subito di cosa si tratta, Melano-aging, e che si segue usando prodotti mirati e che potete trovare anche su Amazon (approfittando anche degli sconti della settimana del Black Friday fino al 1° dicembre).

Scopri tutte le offerte in corso per il Black Friday di Amazon

Ma cosa significa questa parola? Melano, richiama alla melanina e alla pigmentazione della pelle, aging, invece, si riferisce all’invecchiamento della pelle.

Scopri il servizio Prime per vantaggi su spedizioni veloci e gratuite

Cos’è la melano-aging

Un processo che riguarda tutti a prescindere dal sesso e che solitamente si tratta con prodotti specifici anti-macchia e altri anti-age. Nella melano-aging, però, questi due aspetti vengono uniti. Come? Con un approccio che nasce dalla totale consapevolezza che macchie sul viso e invecchiamento cutaneo vanno di pari passo, esattamente come la comparsa delle rughe, la perdita di tonicità cutanea o la diminuzione della luminosità della pelle.

Quello che si cerca di fare, quindi, è intervenire con un unico approccio che agisca allo stesso tempo su entrambi i fronti, quello dell’invecchiamento e quello della comparsa dei suoi sintomi, come le macchie sul viso, e questo lo si può fare solo pensando e muovendosi con una visione volta alla skin longevity.

Come seguire il trend e fare bene alla pelle

Quando si parla o se si vuole seguire la melano-aging, quindi, è importante capire che non si agisce post problema, ma tutto gira intorno alla prevenzione. I prodotti della melano-aging, infatti, non servono solo a schiarire le macchie sul viso, ma hanno come scopo anche l’agire prima del tempo, con formulazioni che rallentino l’invecchiamento cutaneo e che ne prevengano i sintomi.

Come? Aiutando a mantenere la pelle ben idratata, con un tono regolare, uniforme e morbido al tatto, rinforzando la barriera cutanea e garantendo alla cute massima setosità e luminosità a contrasto dello stress ossidativo a cui può andare incontro.

Si tratta di prodotti che riparano la pelle dalla formazione delle macchie sul viso, che mantengono la pelle ben idratata, luminosa e sana, compatta e dalla texture uniforme. Prodotti come creme viso, sieri, maschere e creme contorno occhi e anche creme solari (che si, va messa anche in inverno come ultimo step della vostra skincare routine).

Quali sono i prodotti melano-aging

Le creme viso melano-aging, per esempio, sono formulate con ceramidi, acido ialuronico, niacinamide, peptidi e burri vegetali, idratanti e rinforzanti per la barriera cutanea e che mantengono l’incarnato uniforme e la pelle ben elastica.

Offerta Avène La crema viso che segue il trend della melano-aging

Offerta CeraVe La crema ricca e nutriente da provare

I prodotti melano-aging per il contorno occhi, invece, sono solitamente a base di peptidi, caffeina, antiossidanti (come la vitamina C o la vitamina E), estratti vegetali e agiscono per ridurre le discromie sotto gli occhi e le occhiaie.

Kleem Organics Addio macchie sul viso e sul contorno occhi

Bellisino Prevenire I segni del tempo con la melano-aging

I sieri melano-aging sono a base di PHA, LHA o enzimi vegetali, ma anche niacinamide, vitamina C, acido ialuronico e acido tranexamico. Per le maschere, invece, le formulazioni melano-aging prevedono la presenza di vitamina C, niacinamide, estratti vegetali e acidi leggeri come l’acido lattico o PHA. Ingredienti che hanno lo scopo di donare massima luminosità alla pelle e un colorito omogeneo e perfezionato.

Eucerin Il siero viso anti macchie sul viso

Offerta L’Oreal Paris Il siero melano-aging da provare

Insomma, prodotti mirati a migliorare e mantenere sana la pelle, prevenendone l’invecchiamento andando ad agire sulle cause che la favoriscono ed evitando la formazione di macchie scure sul viso prima che queste si formino.

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!