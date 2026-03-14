Sal Da Vinci si sdoppia, conteso tra Rai 1 e Canale 5: dove e quando vederlo

In televisione basta poco per accendere la sfida degli ascolti: un ospite giusto, un nome forte o un momento che tutti vogliono vivere. E a volte succede che quello stesso nome finisca al centro della gara tra due reti rivali.
È quello che accade con Sal Da Vinci stasera, sabato 14 marzo. Il cantante diventa infatti protagonista di un curioso “sdoppiamento” televisivo. Da una parte il grande concerto che lo vede protagonista su Canale 5, dall’altra la sua presenza tra gli ospiti di Sanremo Top su Rai 1, lo show guidato da Carlo Conti che celebra i protagonisti dell’ultimo Festival.
Un gioco del destino (o strategia di palinsesto) che rende la prima serata ancora più interessante per chi ama la musica italiana.
Il “derby” televisivo tra Rai 1 e Canale 5 passa da Sal Da Vinci
La prima serata di sabato 14 marzo si trasforma in una piccola partita televisiva giocata attorno allo stesso nome. Su Canale 5 va infatti in onda Stasera che sera!, la replica del concerto di Sal Da Vinci, uno spettacolo che ripercorre la carriera del cantante napoletano tra alcuni dei suoi brani più amati.
Una scelta che non arriva per caso. Dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è uno dei nomi più popolari del momento: il successo del brano vincitore continua a macinare ascolti e streaming, tanto da renderlo l’artista con i numeri più alti tra quelli che parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2026.
Ed è proprio qui che entra in gioco Carlo Conti. Nella seconda puntata di Sanremo Top, in onda su Rai 1, il conduttore decide di giocarsi una carta forte: invitare proprio Sal Da Vinci tra gli ospiti della serata.
Una mossa che sembra quasi una risposta diretta alla programmazione di Canale 5: mentre la rete Mediaset propone il concerto dell’artista, Rai 1 lo porta in studio trasformandolo nel volto della serata dedicata alla kermesse. Così, tra concerto in tv e ospitata in studio, Sal Da Vinci diventa, di fatto, il centro della sfida del sabato sera.
Sal Da Vinci, dove e quando vederlo
Per i fan di Sal Da Vinci, la serata di sabato 14 marzo potrebbe trasformarsi in un piccolo dilemma televisivo. Il cantante napoletano sarà infatti presente su due reti diverse nello stesso momento, offrendo al pubblico due modi molto diversi di vivere la sua musica.
Su Canale 5 la serata è tutta dedicata al live. Stasera che sera! riporta sul piccolo schermo il grande concerto registrato in Piazza del Plebiscito a Napoli: uno spettacolo che attraversa la carriera dell’artista tra successi amatissimi, arrangiamenti dal vivo e diversi ospiti che condividono con lui il palco.
Su Rai 1, invece, il contesto è diverso. Nella seconda puntata di Sanremo Top, condotta da Carlo Conti, Sal Da Vinci arriva in studio come uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival. Qui la musica lascia spazio anche al racconto: la vittoria all’Ariston, il successo del brano e il momento speciale che sta vivendo dopo Sanremo.
Due appuntamenti diversi, quindi, che mostrano due lati dello stesso artista: da una parte il palco e l’energia del live, dall’altra il racconto di un successo che continua a crescere. Per i fan a casa, quindi, l’unico vero problema sarà scegliere da dove cominciare.