Anticipazioni Sanremo Top, torna Sal Da Vinci: i Big e gli ospiti dell’ultima puntata

Le anticipazioni del secondo e ultimo appuntamento con "Sanremo Top": il più atteso è sicuramente Sal Da Vinci, ma chi sono gli altri Big a cantare?

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Carlo Conti

Il Festival è finito da settimane, ma l’eco delle canzoni di Sanremo continua a farsi sentire. E così anche Sanremo Top si prepara al suo ultimo giro di giostra. Sabato 14 marzo in prima serata su Rai 1, lo spin off dedicato alla kermesse chiude con la seconda e ultima puntata, ancora una volta guidata da Carlo Conti. L’obiettivo? Riportare sotto i riflettori i protagonisti dell’edizione 2026 tra esibizioni live, classifiche aggiornate e qualche retroscena frizzantino. Il più atteso di questa sera è sicuramente Sal Da Vinci, ma chi saranno gli altri Big a esibirsi?

Sanremo Top, le anticipazioni di stasera 14 marzo

Nel gran finale di Sanremo Top la musica torna ancora una volta protagonista. Lo studio televisivo Fabrizio Frizzi di Roma si trasforma di nuovo in un piccolo Ariston dove alcuni degli artisti in gara all’ultima edizione del Festival tornano a eseguire il loro brano. Tra i nomi attesi nella scaletta ci sono Serena Brancale, Leo Gassmann, Malika Ayane, Raf, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Enrico Nigiotti e Patty Pravo, insieme ad altri protagonisti della gara che hanno segnato l’edizione 2026 appena conclusa.

Accanto ai Big ci sarà spazio anche per uno dei finalisti delle Nuove Proposte, che riproporrà il brano presentato sul palco dell’Ariston. Un’occasione perfetta per riascoltare le canzoni che stanno continuando a circolare tra streaming e radio. Nel corso della serata verranno inoltre analizzate le classifiche musicali più aggiornate: quelle FIMI legate alle vendite e quelle EarOne dedicate ai passaggi radiofonici. Numeri alla mano, sarà possibile capire quali brani di Sanremo stanno davvero conquistando il pubblico anche dopo la fine del Festival.

Il ritorno di Sal Da Vinci e gli ospiti in studio

Ma non ci sarà solo musica: la puntata finale di Sanremo Top promette anche commenti frizzanti, curiosità dietro le quinte e momenti di puro intrattenimento con tanti volti noti della radio e della televisione. Accanto a Carlo Conti ritroveremo infatti Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, pronti a commentare le esibizioni e a raccontare piccoli aneddoti dietro le quinte del Festival.

Tra i momenti più attesi della serata c’è però soprattutto lui: Sal Da Vinci. Il cantante napoletano, trionfatore dell’ultima edizione con il brano Per sempre sì, tornerà sul palco dello show per festeggiare ancora una volta la vittoria e regalare al pubblico un nuovo bis.

Ma l’artista partenopeo sembra avere il dono dell’ubiquità e una cosa è certa: tutti lo vogliono. Mentre su Rai 1 andrà in onda lo show guidato da Carlo Conti, infatti, su Canale 5 verrà trasmesso un concerto dell’artista registrato a Napoli. Una coincidenza che crea un vero e proprio “effetto Sal Da Vinci” su due reti nello stesso momento. A sparigliare le carte, come sempre, ci penserà Nino Frassica. Con il suo humor surreale e l’ironia imprevedibile del suo personalissimo FestiVallo, l’attore e mattatore siciliano promette di trasformare la serata in un piccolo show dentro lo show.

L’ultima puntata di Sanremo Top promette quindi di essere una sorta di divertentissima festa finale dedicata al Festival 2026. Tra esibizioni, ospiti e classifiche, Carlo Conti riaccende per una sera le luci dell’Ariston e a noi non resta che goderci lo spettacolo.