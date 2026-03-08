Sanremo Top, le pagelle del 7 marzo: Conti convince ma non brilla (6), Elettra Lamborghini risolleva la serata (9)

Carlo Conti riporta il Festival in prima serata su Rai1 con Sanremo Top, ma la trasmissione non convince tutti: ecco chi ha brillato e chi no

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Carlo Conti

Chi si è sentito per un attimo orfano di Sanremo dopo una settimana trascorsa virtualmente sul palco dell’Ariston, ha potuto colmare la propria voglia di musica e quel pizzico di nostalgia che era rimasta nell’aria con la prima puntata di Sanremo Top. Sì perché, anche se la kermesse sanremese è finita, ci ha pensato Carlo Conti a tornare a puntare i riflettori sui protagonisti dell’ultima edizione del Festival con la prima delle due puntate speciali dedicate proprio all’edizione 2026. Tra canzoni già in vetta alle classifiche, battute divertenti e qualche inevitabile polemica, Sanremo Top ha riportato in prima serata su Rai1 la grande musica.

Sanremo Top, Carlo Conti rassicurante ma non brilla (6)

Il Festival di Sanremo 2026 è finito da pochi giorni, ma quando si parla dell’Ariston la discussione sembra non esaurirsi mai. Tra commenti, classifiche, polemiche e nostalgie, la musica continua a far parlare di sé anche dopo la chiusura del sipario. La puntata del 7 marzo di Sanremo Top, lo speciale televisivo che ha riportato nuovamente in tv le canzoni e i protagonisti del Festival di quest’anno, è stata l’ennesima occasione per tornare su uno degli eventi televisivi più seguiti e chiacchierati.

A guidare la serata è stato ovviamente il padrone di casa della 76° edizione del Festival, ovvero Carlo Conti, ma questa volta senza Laura Pausini e affiancato invece dall’irriverente Nino Frassica. La conduzione di Conti si è dimostrata fluida e senza particolari scossoni, con un ritmo televisivo ordinato che però non ha regalato momenti davvero memorabili.

Conti resta un padrone di casa affidabile, uno di quelli che sa tenere insieme il programma con naturalezza, ma in una serata che dovrebbe celebrare la vitalità della musica italiana si avverte la sensazione che manchi un pizzico di energia in più. Tuttavia una delle critiche degli utenti che seguono lo speciale sui social è proprio sulla decisione del conduttore di mostrare la top 20 della classifica FIMI a inizio serata. Molti ritengono che non sia stata una scelta corretta e i commenti sul piccolo “scivolone” di Carlo non mancano.

Sal Da Vinci ancora emozionato pensa già all’Eurovision (8)

Sanremo Top è tornato naturalmente sui protagonisti dell’ultima edizione del Festival, ripercorrendo le canzoni che stanno dominando streaming e radio. Tra i nomi più celebrati c’è ovviamente quello del vincitore Sal Da Vinci, che continua a vivere un momento particolarmente felice dopo la vittoria sanremese. Durante la serata il cantante è apparso ancora emozionato e grato per l’affetto ricevuto dal pubblico, raccontando quanto il successo della sua canzone abbia cambiato le ultime settimane della sua carriera.

Il cantante però ha una certezza, l’Eurovision che lo aspetta a maggio e alla domanda “Preferiresti che il Napoli vincesse la Champions League o vincere l’Eurovision?“, lui non vuole rinunciare a nessuna delle due opzioni, ma sembra avere le idee chiare e risponde con sicurezza: “Il Napoli si dovrà ancora classificare, io arriverò un po’ prima all’Eurofestival per rappresentare il mio Paese. Sono orgogliosissimo di andarci“.

Ditonellapiaga si conferma una delle rivelazioni del Festival 2026 (8)

Lo speciale Sanremo Top vede tra i protagonisti anche Ditonellapiaga, considerata una delle figure più interessanti del nuovo pop italiano, capace di mescolare ironia, stile e personalità. Arrivata terza in classifica, la giovane Margherita Carducci (questo il suo vero nome) non ha dubbi sul fatto che la sua presenza a Sanremo le abbia dato tante soddisfazioni tanto che dichiara: “La mia partecipazione a Sanremo mi fa credere che c’è un tempo per tutti, basta aspettare e continuare a essere fiduciosi e credere nelle proprie idee sempre. Non bisogna cambiare per inseguire il successo, perché tanto non porta a nulla“.

Arisa, sui social riflettori puntati sul suo dimagrimento (5)

Tra le protagoniste di Sanremo 2026 c’è anche Arisa che continua a conquistare il pubblico grazie alla sua voce potente e al modo sincero con cui riesce a trasmettere emozioni sul palco. Ma ad attirare l’attenzione, soprattutto sui social, è anche il cambiamento evidente nella silhuette della cantante che sembra aver perso parecchio peso. Durante la puntata di Sanremo Top, sui social impazzano i commenti degli utenti che vanno più nella direzione del cambiamento fisico di Arisa che non sulla canzone.

La cantante però ignora i commenti e sembra aver conquistato una nuova serenità tanto che, mostrandosi super affettuosa con tutti dietro le quinte, rivela nel backstage: “Se arriva una tranvata d’amore, bene, altrimenti sono a posto così”.

Elettra Lamborghini scherza con Nino Frassica e conquista Sanremo Top (9)

Tra le protagoniste della serata non poteva che esserci anche lei, nominata ufficialmente vincitrice morale del Festival di Sanremo 2026: stiamo parlando di Elettra Lamborghini. La cantante non ha portato sul palco di Sanremo Top gli ormai celebri festini bilaterali, ma tutta la sua energia, conquistando ancora una volta il pubblico e scherzando anche sulle operazioni matematiche insieme al co-conduttore Nino Frassica.

Ad un certo punto, con la consueta genuinità, Elettra chiede a Carlo Conti di vedere la classifica ed esclama: “Sai come sono, no? Magari poi vado tra il pubblico e faccio la pazza” continuando a divertire tutti con la sua genuinità.

Fedez e Marco Masini e Fedez, una coppia inedita che però continua a convincere (7)

Tornano sul palco anche i protagonisti del duetto più inedito dell’edizione 2026 di Sanremo, ovvero Fedez e Marco Masini che, nonostante all’inizio fossero tra i papabili per la vittoria, hanno convinto ma non conquistato fino in fondo. In ogni caso la coppia musicale funziona e anche sul palco di Sanremo Top confermano il loro successo cantando Male Necessario.

Michele Bravi, delusione per il cantante che si ritrova in fondo alla classifica (5)

Tra i meno soddisfatti della serata per via della classifica FIMI c’è senza dubbio Michele Bravi. Il giovane cantante, che non ha brillato neanche durante l’edizione del Festival, ha ripreso il consueto savoir faire ritrattando il commento a caldo che aveva fatto a kermesse finita, quando aveva rivelato ai microfoni di Radio2 un clima di tensione e nervi tesi nel backstage dell’Ariston. Stuzzicato durante la serata da Manola Moslehi, l’artista sembra ammorbidire i toni e scherzare su quanto dichiarato in precedenza.

Bambole di pezza, il tatuaggio con Carlo Conti e la promessa mantenuta (8)

Infine una menzione d’onore va senza dubbio a Bambole di pezza, la band tutta al femminile che ha portato a Sanremo Top la prova di una promessa fatta durante Sanremo: Cleo, la vocalist della band punk, ha infatti mostrato il tatuaggio con la faccia di Carlo Conti che aveva promesso di fare una volta finito il Festival.

Insomma lo show intrattiene, ma fatica a trovare un’identità davvero forte e l’idea di raccontare il dopo Sanremo analizzando l’andamento delle canzoni tra classifiche, radio e streaming è interessante, ma non convince fino in fondo.