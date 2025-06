Idrata, protegge e illumina la pelle. Questo solare è l’unico prodotto che vorrai indossare sul corpo in estate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Il solare da avere è adesso in sconto

L’estate è alle porte, è tra nuovi costumi, cappelli e occhiali da sole di tendenza da sfoggiare durante le vostre giornate al mare o in piscina, ecco che ci sono altri prodotti che vanno acquistati e che non possono mancare tra i must nella vostra valigia, le creme solari. E quando il tema è proteggere la pelle, la scelta deve essere fatta con attenzione, optando per un solare che schermi la cute dai raggi solari e che la nutra in profondità. Proprio come fa la lozione solare Hawaiian Tropic Satin Protection, che fornisce una protezione UVA e UVB ad ampio spettro mentre nutre e ammorbidisce la pelle. Un solare che trovate adesso in sconto su Amazon e che vale la pena acquistare vista l’offerta, soprattutto per il fatto che un’azione come quella che vi garantisce questa crema è difficile da trovare.

La lozione solare Hawaiian Tropic Satin Protection

Un solare dalla consistenza leggera, che si assorbe molto facilmente senza ungere e lasciare traccia sulla pelle, ottima quindi anche durante le giornate più calde, perché non si scioglie sulla cute. Una crema perfetta per proteggere la pelle ma anche per nutrirla e idratarla, lasciandola morbida al tatto e per tutto il tempo in cui l’avrete addosso.

Un prodotto specificatamente formulato per prendersi cura della pelle e per proteggerla dal sole, sia dai raggi UVA, che penetrano più in profondità e sono associati all’invecchiamento cutaneo, che dei raggi UVB, che sono quelli che provocano scottature e che vi permettono di abbronzarvi.

Come agisce il solare di Hawaiian Tropic

Un solare creato con un mix di ingredienti ad hoc tra cui le vitamine C ed E, essenziali per il benessere della pelle. Si tratta, infatti, di due antiossidanti che agiscono in modo mirato per la cute, offrendo una buona dose di protezione dai radicali liberi e stimolando la produzione di collagene. La vitamina C, in particolare, agisce nella prevenzione contro l’invecchiamento cutaneo e la comparsa delle macchie scure sulla pelle, mentre la vitamina E la protegge dall’esposizione ai raggi solari, svolgendo anche un’azione idratante e riparatrice.

Una lozione delicata sulla cute, profumata e che sprigiona una fragranza tropicale, lasciando la pelle morbida e luminosa, piena di benessere e schermandola in modo efficace e totale dall’azione dannosa dei raggi solari.

Come si usa

Per far si che questo solare agisce alla perfezione, però, è importante utilizzarla nel modo corretto, applicandola 20 minuti prima dell’esposizione al sole e in una dose sufficiente a coprire tutto il corpo, per applicazione completa e mirata.

Un’azione a lunga durata, poiché questa lozione rimane attiva sulla pelle anche in acqua, per almeno 80 minuti, sia durante una nuotata al mare che in piscina. Ovviamente una volta uscite dovrete riapplicarla, ma questo vale sempre e per ogni prodotto se volete proteggere davvero la pelle.

E attenzione a non rimanere troppo a lungo al sole, anche quando si utilizza un prodotto di protezione solare. Ma questa è una regola che vale sempre e che vi serve per mantenere la pelle al massimo della sua salute e bellezza.

