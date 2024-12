Questa è la crema low cost per ottenere la glass skin (parola di TikTok). Ed è in offerta su Amazon

Fonte: iStock Ottenere la glass skin con una sola crema

Tutti pazzi per la glass skin! Letteralmente significa “pelle di vetro” ed è un termine che nasce in Corea del Sud che si riferisce a un tipo di pelle che appare estremamente luminosa, liscia e trasparente, come il vetro.

La glass skin è l’obiettivo ultimo della skincare corena, ormai famosa in tutto il mondo per i numerosi step che la compongono e la sovrapposizione di più strati di prodotti altamente idratanti. Tra queste è saltata agli occhi del grande pubblico di TikTok una cream super low cost ma dalle performance extra ordinarie. Si tratta di Weleda Skin Food Light, crema per pelle secca e screpolata di viso, corpo e mani.

La sua texture più leggera rispetto alla versione classica la rende più delicata sulla pelle ma al tempo stesso nutriente. Solo per poco tempo trovi su Amazon Weleda Skin Food Light ad un prezzo davvero speciale, per cui la pagherai solamente 5,60€!

Weleda, uno dei principali produttori mondiali di cosmetici naturali certificati e di alta qualità che da più di 100 anni e ha una grande esperienza nella produzione di prodotti olistici per il trattamento del corpo, ha creato una formulazione a base di olio di girasole bio ed estratti di viola del pensiero, camomilla bio e calendula bio, che agiscono con un’azione lenitiva e calmante anche sulle pelli più delicate o dalla barriera cutanea danneggiata.

Su TikTok troverai centinaia di video dove potrai vedere in azione questa crema dalle mille proprietà che rendono la pelle liscia e vellutata fin dalla prima applicazione. Inoltre, a differenza della versione classica, più ricca e pesante, Weleda Skin Food Light è consigliata anche nei mesi più caldi per via della sua texture leggera e al suo rapido assorbimento.

Ideale come base per il make-up o applicata in grande quantità come maschera notte, trova il modo di sfruttarla al meglio sulla base delle esigenze della tua pelle.

Tutti gli step per ottenere la Glass skin perfetta

La Weleda Skin Food Light è solo l’ultimo step della skincare coreana che ti porterà ad ottenere una perfetta Glass skin. Assicurati quindi di aver eseguito correttamente tutti questi step:

Detersione profonda (o la cosiddetta ”doppia detersione) : usare prima un detergente a base oleosa e poi uno a base acquosa per rimuovere tutte le impurità.

: usare prima un detergente a base oleosa e poi uno a base acquosa per rimuovere tutte le impurità. Esfoliazione delicata : eliminare cellule morte per migliorare la texture della pelle.

: eliminare cellule morte per migliorare la texture della pelle. Tonico idratante : serve a ripristinare il pH naturale della pelle e fornisce un primo strato di idratazione.

: serve a ripristinare il pH naturale della pelle e fornisce un primo strato di idratazione. Essence : un prodotto (facoltativo) tipico della K-beauty, che dona idratazione e prepara la pelle ai trattamenti successivi.

: un prodotto (facoltativo) tipico della K-beauty, che dona idratazione e prepara la pelle ai trattamenti successivi. Siero : scegline uno adatto al tuo tipo di pelle per migliorare luminosità, elasticità e combattere le imperfezioni.

: scegline uno adatto al tuo tipo di pelle per migliorare luminosità, elasticità e combattere le imperfezioni. Crema idratante : serve a sigillare l’umidità nella pelle e la rende morbida. Proprio qui entra in scena Weleda Skin Food Light!

: serve a sigillare l’umidità nella pelle e la rende morbida. Proprio qui entra in scena Weleda Skin Food Light! Protezione solare: essenziale per prevenire i danni del sole e mantenere l’aspetto sano della pelle.

Ed ora goditi la tua glass skin con la tua nuova alleata di bellezza!

