Illumina, idrata ed elimina le rughe, il siero alla vitamina C più venduto è ora in offerta

Il siero alla vitamina C più amato e venduto su Amazon ora è in super offerta e puoi provarlo anche tu

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Siero viso

Illumina, idrata e permette di eliminare le rughe: si tratta del siero alla vitamina C più venduto su Amazon, ora in super offerta. Si tratta del siero viso con acido ialuronico puro a 3 pesi molecolari e vitamina C, super idratante e perfetto per illuminare la pelle, idratando in profondità.

Offerta Bio siero viso con acido ialuronico Siero viso con 3 pesi molecolari

Amatissimo su Amazon, questo siero ha conquistato centinaia di utenti colpiti dall’efficacia del prodotto. Ora lo puoi trovare a soli 9,99 euro con uno sconto del 16%. L’occasione perfetta per provare un cosmetico straordinario per avere una pelle favolosa.

Qual è il miglior siero alla vitamina C

Il siero alla vitamina C di Florence è considerato uno fra i migliori sul mercato. Diversamente dalla maggioranza dei sieri HA, questo prodotto possiede un dosaggio elevato di acido ialuronico a basso, medio ed alto peso molecolare.

Ciò significa che il prodotto non solo arriva in superficie, ma riesce a penetrare in profondità. Si assorbe in fretta e svolge un’azione rimpolpante e super idratante.

Sin dalle prime applicazioni dunque il siero alla vitamina C permette di rinfrescare la pelle secca, invecchiata e dall’aspetto stanco. Grazie al suo alto contenuto di antiossidanti protegge il viso dall’azione dei radicali liberi, contrastando le macchie e rendendo la pelle luminosissima.

Quando va messo il siero alla vitamina C

Il siero alla vitamina C si può applicare tutti i giorni, sia la mattina che la sera. Si può utilizzare insieme alla maggioranza dei prodotti. Se usi niacinamide, retinolo oppure esfolianti però sarebbe preferibile applicare il siero alla vitamina C esclusivamente la mattina, usando gli altri prodotti la sera.

Cosa mettere dopo il siero alla vitamina C

Il siero alla vitamina C rimpolpa la pelle, la rende tonica e luminosa, ma per potenziarne gli effetti è importante associare questo cosmetico ad altri prodotti. Dopo l’uso della vitamina C, infatti, si consiglia di usare una crema idratante, ma anche a base di antiossidanti come la vitamina E oppure l’acido ferulico.

Offerta Bio siero viso con acido ialuronico Siero viso con 3 pesi molecolari

Quante gocce di siero viso usare

Quando si parla di siero viso la quantità di prodotto è importantissima. Troppo siero infatti potrebbe appesantire la pelle e risultare eccessivo, troppo poco invece potrebbe non essere abbastanza per ottenere gli effetti desiderati.

Due o tre gocce di solito sono sufficienti per riuscire a coprire tutto il viso. La quantità però può variare a seconda della consistenza del siero, ma anche delle esigenze della pelle.

Quando usare la vitamina C sul viso

Con il tempo la pelle tende a perdere la sua elasticità, portando alla comparsa di rughe. La vitamina C è utilissima se la pelle appare irregolare o ruvida, ma anche secca e dall’aspetto stanco e spento. Questo attivo infatti consente di illuminare l’incarnato ed è ottimo per levigare la superficie dell’epidermide, donandogli un aspetto sano.

Il siero alla vitamina C inoltre consente di mantenere nel tempo un aspetto giovane del viso, eliminando iperpigmentazione e macchie scure. Infine questa sostanza è ideale per chi soffre di pelle acneica.

Vuoi rimanere aggiornata su novità, trend, offerte dedicate alla tua bellezza e alla cura di te? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty e non perderti nessuna novità.