Quest'anno i capelli si portano ribelli come in Cime Tempestose e sono facilissimi da ricreare a casa con una sola piastra low cost

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Puoi avere anche tu onde morbide come Margot Robbie

Se c’è una cosa che Margot Robbie sa fare, oltre a dominare il botteghino, è dettare legge in fatto di hair styling. Dopo averci fatto sognare con il biondo Barbie, l’attrice cambia registro e abbraccia un’estetica più cupa, romantica e letteraria. Se anche tu sei rimasta stregata dagli hair look del nuovo adattamento di Cime Tempestose (Wuthering Heights), starai già sognando come ricreare a casa quelle che sono state ribattezzate le Bronte Waves.

Il segreto delle Bronte Waves risiede in quella libertà descritta da Emily Brontë, dove il vento diventa l’unico parrucchiere ammesso. Tecnicamente, parliamo di onde a “S” ben definite che ricordano il volume del frisè, ma con un finish decisamente più morbido e contemporaneo. È l’incontro perfetto tra la chioma delle Ninfe dei boschi o le Driadi, creature leggendarie la cui bellezza è indissolubilmente legata alla forza cruda della natura, e l’animo inquieto di Cathrine della brughiera inglese: un look studiato per apparire fieramente selvaggio ma intrinsecamente sensuale.

Sono i capelli di chi ha corso controvento nei boschi: morbidi, ribelli, imperfetti ma incredibilmente chic. Un look che sembra richiedere ore di styling o il tocco di un pro, ma che in realtà nasconde un segreto accessibile a tutte. E noi lo abbiamo trovato!

Una piastra da 20 euro per ottenere le Bronte Waves quando vuoi

Il “mai più senza” di questa stagione è la Piastra Onde BESTOPE MIX, il tool low cost che sta spopolando per la sua capacità di ricreare quell’effetto “volume naturale” in pochi minuti. Ma perché questo tool è diverso dai classici ferri arricciacapelli? La risposta sta nel design a 3 tubi da 22mm. Questa misura è il sweet spot perfetto: né troppo larga (che rischierebbe di appiattirsi subito), né troppo stretta (per evitare l’effetto “molla”). Il risultato è un’onda profonda, definita ma naturale, esattamente come quella sfoggiata dalle eroine romantiche moderne.

Non lasciatevi ingannare dal prezzo competitivo. La BESTOPE MIX nasconde una tecnologia degna di un salone professionale: infatti, grazie al rivestimento in ceramica tormalina di prima qualità e alla tecnologia PTC, il calore viene distribuito in modo costante ed evita il fastidioso effetto crespo. Ma la vera magia la fanno i 100.000 ioni negativi rilasciati durante lo styling: bloccano l’idratazione all’interno del capello, sigillando le cuticole. Risultato? Onde lucide, sane e zero effetto elettrico, anche nelle giornate umide.

Che abbiate capelli fini da fata o una chioma folta e indomabile, questo tool si adatta a voi. Dispone di due impostazioni di temperatura:

150°C: per onde sciolte, delicate e per capelli più sottili.

210°C: per ricci più stretti, definiti e per domare le chiome più spesse.

E se sei sempre di corsa? La piastra si riscalda in soli 30 secondi! Il tempo di un caffè e sarai pronte per lo styling. Non aver paura di scottarti nella fretta: la sicurezza è un altro punto forte di questo tool. Infatti il kit include un guanto resistente al calore, e la piastra è progettata con punte isolate e un’impugnatura antiscivolo. Inoltre, il supporto in metallo integrato permette di appoggiarla ovunque senza rischiare di rovinare i mobili.

La BESTOPE MIX è l’investimento beauty più intelligente del momento per ottenere quel look undone ma curatissimo che sta facendo impazzire TikTok e Hollywood. Pronta a scatenare la tua natura ribelle?

