Capelli mossi, con delle onde effetto naturale favolose: come ricreare delle beach waves perfette anche quando non siamo in vacanza

Fonte: IPA Come avere delle beach waves favolose

L’estate è quel momento dell’anno in cui il look naturale, effetto spiaggia e vacanza, è proprio ciò di cui abbiamo bisogno e che sogniamo di sfoggiare.

E allora spazio a make-up impalpabili che mettono in evidenza l’incarnato naturale, oppure a look che lasciano scoperto il corpo e, ancora, a capelli con onde naturali. Proprio come quelle che si ottengono con un giorno di mare.

Sono le beach waves e sono destinate a diventare l’hair look che vogliamo per i nostri capelli e per tutta l’estate. Ma come ottenerle se non si ha il modo e il tempo di andare al mare? C’è un prodotto che diventa il nostro alleato per un effetto super naturale e per onde stratosferiche. Si tratta del Sea Salt Spray di O.C. Haircare, uno spray che ora può essere nostro con un piccolo sconto.

Sogni beach waves favolose? Questo spray è l’alleato che devi avere

Un look naturale, effetto vacanza ma non lasciato al caso. È quello che si ottiene con il Sea Salt Spray di O.C. Haircare che promette un volume che si fa notare, una tenuta più forte e la sensazione di capelli più pieni e forti.

Un prodotto che ha tantissimi vantaggi, tra cui quello offerto dalla confezione: infatti la testina a spruzzo fine è pensata per ottenere una distribuzione uniforme del prodotto, se questo non bastasse si possono realizzare diverse acconciature e dona volume e struttura alla chioma.

Nessun problema anche per tutti coloro che presentano capelli sottili, infatti il Sea Salt Spray di O.C. Haircare è adatto anche a loro e si può applicare a partire dai tre centimetri di lunghezza.

La tenuta è sicura, infatti dopo averlo applicato la chioma non ha problemi anche se sottoposta a vento e intemperie e non crea problemi alla pelle, oltre a essere facilissimo e veloce da utilizzare.

Il segreto sta negli ingredienti: contiene cristalli di sale naturali che regalano ai capelli una base perfetta.

Ora si può acquistare con un piccolo sconto.

Come utilizzare il Sea Salt Spray di O.C. Haircare

Facilissimo da utilizzare, il Sea Salt Spray di O.C. Haircare è l’alleato beauty per affrontare l’estate con i capelli perfetti per la stagione: mossi e che regalano subito la sensazione di vita all’aria aperta.

Come prima cosa bisogna pettinare i capelli umidi e tamponati nel modo che più si preferisce, successivamente si agita la confezione del prodotto e si spruzza sulla chioma a circa 30 centimetri di distanza, facendo in modo che la distribuzione sia il più possibile uniforme. Infine, si asciugano i capelli dandogli la forma desiderata con l’ausilio di una spazzola.

Il risultato è wow: i capelli appaiono immediatamente più voluminosi, strutturati e a forte tenuta. Questo prodotto è l’ideale se sogni acconciature che durano a lungo, ma anche per un effetto marino con le beach waves. Lo spray è adatto a donne e uomini e regala subito una sensazione di capelli “in vacanza”, inoltre ha una profumazione che ricorda la brezza marina.

I trend beauty, le offerte, i prodotti da provare: se vuoi fare shopping mirato iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza e resta aggiornata su tutto.