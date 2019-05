Hai i capelli sottili? Ecco cosa fare e cosa non fare

editato in: da

Capelli rovinati dalle ferie al mare? 5 consigli di bellezza

Avete i capelli sottili? Attenzione a come li trattate, rischiano di perdere volume e corpo molto facilmente. Vediamo quali sono i comportamenti da tenere e quelli da evitare.

Quali prodotti usare?

I capelli sottili tendono ad appiattirsi e a sporcarsi molto facilmente, per evitare che ciò avvenga e bene scegliere dei prodotti specifici: no a shampoo troppo cremosi e schiumosi, meglio uno shampoo delicato, leggero, poco denso, senza parabeni, senza siliconi, senza solfati e altre sostanze che irritano il cuoio capelluto. Attenzione anche al balsamo, se proprio non volete farne a meno sceglietelo di consistenza leggera, oppure applicatelo prima dello shampoo invece di dopo o ancora soltanto sulle punte se sono sfibrate. Prodotti volumizzanti e per lo styling possono essere utili per ottenere l’effetto desiderato, attenzione però alle quantità per non rischiare di avere il risultato opposto.



No a piastra e spazzole elettriche

Evitate piastre, spazzole elettriche e ferri per arricciare, altrimenti rischiate di appesantirli eccessivamente. Molto meglio usare solo phon (preferibilmente senza direzionare l’aria dall’alto verso il basso sulle radici per sfuggire all’effetto ultra piatto) e spazzole manuali o eventualmente dei bigodini. Un trucco per dare volume, è quello di rimuovere il beccuccio del phon e dirigere il getto d’aria sulle radici muovendo la chioma con le mani oppure asciugarli a testa in giù.



Il giusto taglio

Meglio non tenerli troppo lunghi, si appiattiscono ancora di più e sono dei capelli che tendono a rovinarsi per cui difficilmente l’aspetto è quello di un capello sano e forte. Non sono particolarmente indicati nemmeno i tagli pari e quelli scalati. Tagli medi o corti sono sicuramente più congeniali.



Nutrire e proteggere

I capelli fini vanno nutriti e protetti, Nonostante è preferibile non trattarli con troppi prodotti per non appesantirli, una volta ogni due settimane è bene fare un impacco o una maschera per rinforzarli e nutrirli. Se prevedete di esporvi al sole poi, non scordatevi di proteggerli con un solare per capelli.