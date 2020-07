I migliori scrub corpo per una pelle morbida e luminosa

editato in: da

Scrub per il viso e per il corpo: il termine scrub letteralmente significa “strofinamento”. Si riferisce ad un particolare tipo di trattamento cosmetico che si propone di pulire la pelle nel profondo. L’obiettivo principale è proprio quello di ripulire la cute dalle cellule morte stimolando il rinnovamento del tessuto cutaneo: dopo il trattamento, infatti, la pelle risulterà ben idratata e rigenerata. Impagabile è la fantastica sensazione di morbidezza e dinamismo che si percepisce dopo aver fatto il trattamento. I microgranuli abradono la pelle delicatamente: parliamo, appunto, di un processo meccanico che aumenta il turnover delle cellule e cioè aiuta il rinnovamento dei tessuti. Possiamo inoltre definirlo come una sorta di peeling leggero, non chimico.

Se poi si desidera avere un effetto più duraturo nel tempo, è consigliabile l’utilizzo di una crema a base di vitamina A o C, utilissima per rimuovere le cellule morte. Esistono, inoltre, guanti esfolianti di cui poche persone conoscono l’esistenza: sotto la doccia o in vasca, tenete il corpo in ammollo per circa cinque minuti, dopodiché applicate del sapone ed iniziate a strofinare energicamente con il guanto. Tutto ciò ovviamente, dalle caviglie fino alla vita, passando per le braccia. È possibile utilizzare anche le spazzole in fibre naturali, meglio se a secco: aiutano, principalmente, a riattivare la circolazione. Nel nostro articolo, vi proponiamo i sei migliori scrub corpo in commercio acquistabili su Amazon.

Scrub per il corpo: a cosa serve

Per esfoliare il corpo, viene utilizzato uno scrub che non contiene le stesse sostanze di un trattamento per il viso; contrariamente, uno scrub viso, è applicabile anche sul corpo. Lo scrub per il corpo si basa fondamentalmente su due ingredienti: un agente esfoliante costituito da una sostanza a granuli ed una liquida. Tutto ciò serve ad idratare bene la pelle. La sporcizia occlude i pori del nostro corpo ed è proprio qui che entra in gioco l’azione purificatoria dello scrub corpo. Infatti, esso non ha solamente il compito di rimuovere le cellule morte, bensì anche quello di eliminare le impurità. Dunque, la pelle del corpo riacquista morbidezza e lucentezza dopo il trattamento.

Scrub: quando farlo e come

Per prima cosa, è importante ricordare che lo scrub corpo va applicato sulla pelle umida e pulita. Applicate il prodotto e massaggiate delicatamente tutta la zona che desiderate trattare, con movimenti circolari e decisi, ma senza irritare la pelle e dal basso verso l’alto. È consigliato concentrarsi sulle zone grasse, quali gomiti, ginocchia e spalle e stare attenti alle aree delicate di seno e petto. Il movimento circolare è necessario per eliminare le cellule morte e, dopo qualche minuto, potrete passare al risciacquo con acqua tiepida e tamponare, successivamente, con un asciugamano. Dopo l’esfoliazione, vi suggeriamo di idratare la vostra pelle con un olio o una crema: sarà infatti iper sensibile. È importantissimo non effettuare questo tipo di trattamento quotidianamente: è consigliabile eseguirlo una volta a settimana se si ha la pelle grassa, ogni due per quella secca ed una volta al mese per le pelli sensibili.

Scrub: quando non farlo

Nonostante lo scrub corpo sia un trattamento eccellente per eliminare le cellule morte e purificare la pelle, non va fatto tutti i giorni. Inoltre, in caso di pelle particolarmente sensibili o presenza di couperose, è consigliabile limitare il trattamento o non eseguirlo del tutto. Infine, vi ricordiamo di non fare scrub dopo la depilazione.

In pochi forse sanno che gli scrub corpo esistono sotto forma di creme/gel, ma anche di guanti esfolianti. In virtù di ciò, è fortemente consigliato non utilizzare i due prodotti insieme: creare un mix di questi potrebbe danneggiare la pelle, anziché purificarla. Consigliamo anche di non utilizzare assolutamente i prodotti corpo per il viso; i danni sono immediati.

Scrub corpo: i benefici

Lo scopo principale dello scrub corpo è proprio quello di eliminare le cellule morte e ripulire lo strato superficiale dell’epidermide. Il massaggio, poi, permette di riattivare la circolazione e questo costituisce uno dei benefici più importanti del trattamento scrub corpo: la pelle risulta più liscia sin da subito e riesce ad assorbire meglio i principi attivi contenuti nelle creme, soprattutto quelle snellenti e rassodanti. Desiderate rendere duratura la vostra abbronzatura ma curare comunque la pelle con lo scrub?Niente paura, si può fare! Lo scrub corpo, infatti, non va a danneggiare il vostro colorito. Si tende a pensare che l’esfoliazione possa rimuovere l’abbronzatura, ma non è così: contrariamente, l’eliminazione delle cellule morte permette di mantenere il colore nel tempo. Inoltre, rinnova l’epidermide e combatte i segni di secchezza e screpolature varie.

Scrub: i nuovi trend

In questo articolo, vi segnaliamo i nuovi trend: scrub dai profumi speziali e sensoriali, quasi provenienti direttamente dall’estremo Oriente. Gli scrub più moderni sono per la maggior parte ecosostenibili, ovvero fatti con ingredienti naturali: sono completamente scomparse, infatti, le microplastiche tipiche dei prodotti di qualche anno fa. Quando parliamo di microplastiche, ci riferiamo alle microsfere massaggianti presenti in creme e gel. Questo perché, le particelle sopracitate, inquinano terribilmente le acque di fiumi, mari e laghi andando a danneggiare il sistema.

Le stesse, dunque, sono state prontamente sostituite con componenti organici e naturali non inquinanti. Si tratta di elementi che fanno bene alla pelle in ugual modo e sono: chicchi di caffè, zucchero di canna, granelli di sale marino, polveri vulcaniche e così via. Gli ingredienti presenti nei più moderni scrub corpo, dunque, sono naturali e provengono dal mondo minerale e vegetale. Buona parte dei granuli esfolianti contengono oli vegetali che rendono la pelle più morbida nutrendola nel profondo. Gli oli più diffusi sono quello di avocado, argan, mandorle dolci, karitè: contengono tutti proprietà antiossidanti.

I migliori scrub per il corpo

Dopo aver imparato come si utilizza lo scrub corpo, ecco la nostra selezione dei migliori prodotti da acquistare per avere una pelle morbida e levigata.

Sugar scrub levigante Geomar

Geomar propone questo fantastico scrub corpo a soli 14,89 euro (scoprilo ora su Amazon). È costituito da una miscela di zucchero, oli naturali e sale marino, il quale si propone di combattere la ritenzione idrica. Lo zucchero, invece, va a riequilibrare l’idratazione ed esfolia la pelle dal profondo per un effetto super morbido e levigato. Questa miscela, inoltre, nutre l’epidermide grazie anche alla presenza degli oli vegetali. Un prodotto top per una pelle liscia come quella di un bambino. Provalo ora!

Gommage Tonic Clarins

Clarins è uno tra i brand di profumeria di lusso più apprezzati in assoluto e non poteva che proporre un prodotto dalla straordinaria performance. Clarins gommage garantirà alla vostra pelle morbidezza e lucentezza: gli oli essenziali al rosmarino, menta, polissandro, sale e cristalli di zucchero, infatti, donano profonda idratazione alla pelle. La vostra pelle apparirà più tonica ed elastica. Non perdetevelo, acquistatelo comodamente su Amazon a questo link.

Talasso scrub Collistar

Fantastico è anche questo scrub corpo firmato Collistar che trovate su Amazon con un solo click. Parliamo di un prodotto eccellente, energizzante ed esfoliante: sfrutta i benefici del mare (talassoterapia) e quelli di oli essenziali per rinnovare le cellule della pelle. Dona un piacevole senso di dinamismo grazie alla miscela di 90 tipi di sali marini ed essenze energizzanti. Che bomba! È consigliabile applicarlo massaggiando delicatamente con movimenti circolari prima della doccia.

Scrub salino tonificante Pupa

E per che invece desidera uno scrub più economico, ma dall’ottima resa, consigliamo questo prodotto Pupa: lo trovate su Amazon a un prezzo ottimo. L’uso del prodotto è consigliato due volte a settimana per garantire un risultato soddisfacente, sia sotto la doccia che in vasca. Contrariamente, si andrebbe a causare danni di non poco conto alla pelle. La speciale azione drenante di questo prodotto aiuta a ridurre il ristagno dei liquidi e favorisce, quindi, l’eliminazione delle tossine. Da qui, una meravigliosa sensazione di immediato benessere per tutto il corpo.

Scrub corpo Garnier

Garnier ha creato uno scrub corpo super apprezzato dalle donne. Questo prodotto contiene olio di Argan, mandorla, macadamia e rosa e risulta essere perfetto per le pelli secche e disidratate. Aiuta a ricostruire la pelle dall’interno, può essere utilizzato senza risciacquo e la sua formula è dermatologicamente testata. Scoprite il prezzo su Amazon.

Peeling esfoliante corpo Mediterraneo

Vi presentiamo l’ultimo scrub corpo della nostra classifica: lo trovate su Amazon a pochissimi euro, il risultato è più che garantito, è firmato Mediterraneo e vanta una consistenza morbida e cremosa. Contiene ingredienti nutrienti, quali olio di semi di soia, olio Extravergine d’Oliva ed altri emulsionanti vegetali straordinari. Restituisce alla pelle morbidezza e lucentezza nell’immediato. Acquistalo ora!

Vi abbiamo fatto la proposta dei sei migliori scrub in commercio e speriamo di avervi aiutate nella scelta di quello più adatto alla vostra pelle. È molto importante scegliere lo scrub più consono possibile alla pelle che si ha e, dunque, leggere attentamente la scheda tecnica di ogni prodotto diventa quasi obbligatorio. Ricordate sempre che l’obiettivo principale di uno scrub corpo è quello di eliminare le cellule morte e garantire il rinnovamento dello strato epidermico: a tal proposito, ci teniamo a ribadire quanto sia importante non ripetere il trattamento più di due volte a settimana, a seconda del tipo di pelle. Contrariamente, l’effetto positivo e rigenerante che il prodotto dovrebbe avere, andrebbe a scemare causando danni imprevedibili.