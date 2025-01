5 shampoo anticaduta che funzionano davvero. Parola dell’esperta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La caduta dei capelli, soprattutto se eccessiva, può essere un problema difficile da affrontare. Se hai notato diradamenti o debolezza non allarmarti, ma corri subito ai ripari scegliendo uno shampoo anticaduta adatto.

Abbiamo chiesto all’esperta di indicarci i 5 migliori prodotti da usare per nutrire in profondità il bulbo pilifero, eliminare le impurità e ripristinare la funzionalità corretta del cuoio capelluto, rendendo i capelli più sani e forti.

Che shampoo usare se ti cadono i capelli

Quando i capelli cadono è importante scegliere lo shampoo giusto, come ci spiega l’esperta Camilla Gentili: “Per prima cosa è essenziale assicurarsi che nella formulazione del prodotto non siano presenti agenti lavanti aggressivi o sostanze tossiche”.

Importantissima pure la presenza di principi attivi particolarmente efficaci. “La biotina, i bio peptidi biomimetici, ma anche gli aminoacidi, la tirosina, l’arginina e la carnitina” – conferma l’esperta – “Elementi chiave per nutrire il bulbo pilifero e favorire l’attività normale dei capelli, ma soprattutto per stimolare la micro circolazione e l’ossigenazione dei tessuti cutanei”.

Quando cadono troppi capelli cosa significa

“Dietro la caduta dei capelli” – ci spiega l’esperta – “Possono esserci diverse cause. Di certo si tratta di un campanello d’allarme importante per valutare il proprio stato di salute”.

La caduta dei capelli, ad esempio, può essere causata da problemi della cute, come psoriasi o dermatite seborroica. Ma anche da carenze alimentari (pensiamo a diete squilibrate o drastiche) e stress.

Qual è il miglior shampoo anticaduta per capelli

Qual è il miglior shampoo anticaduta per capelli? Partiamo con un prodotto amatissimo su Amazon e con ottime recensioni, approvato anche dalla nostra esperta Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica

Si tratta di Rigenforte shampoo anticaduta, l’ideale per combattere la caduta dei capelli grazie ad una formulazione a base di biotina, metionina e cistina.

“Ottima pure la presenza delle cellule staminali vegetali e del trifoglio rosso” – spiega l’esperta – “L’ideale per donare robustezza al capello e prevenire la caduta grazie ad un’azione antiossidante”.

“Lasciatelo in posa per almeno un minuto” ci svela – “Poi risciacquate. Ricordandovi di utilizzare il prodotto con costanza per ottenere buoni risultati”.

Troviamo poi lo shampoo anticaduta Medavita. Un prodotto diventato virale su Instagram e TikTok grazie alla sua efficacia.

“Perfetto per la cura del cuoio capelluto, questo shampoo è arricchito con estratti di achillea, china e farfara, ingredienti protettivi e stimolanti per la crescita dei capelli. Il segreto” – ci spiega Camilla Gentili – “È massaggiare bene il prodotto”.

Il terzo prodotto consigliato dall’esperta è lo shampoo Bionike fortificante e anticaduta. Ottimo per qualsiasi tipo di capello, in particolare per chi soffre di cute grassa e sensibile: “Il bello di questo shampoo è che ne basta una piccola noce per ottenere dei risultati super. Deterge delicatamente e permette di avere una cute pulita per oltre 48 ore”.

Fra i migliori prodotti per limitare la caduta dei capelli e rinforzare la chioma c’è senza dubbio Kermina H, super recensito dagli utenti che apprezzano la sua qualità.

“Quello che apprezzo di questo prodotto” – spiega l’esperta – “È soprattutto il rapporto qualità-prezzo, ma soprattutto l’efficacia grazie alla formulazione a base di fitoestratti e complessi vegetali. Il risultato è una chioma più corposa e voluminosa”.

Chiudiamo la classifica dei migliori shampoo anticaduta con un prodotto che ha un costo maggiore, ma promette anche risultati eccezionali. Si tratta di Kerastase Genesis, un prodotto arricchito con radice di zenzero e cellule di stella alpina approvato anche da Camilla Gentili: “Questi ingredienti permettono di stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto, eliminando le impurità e preservando il collagene della fibra capillare”.

