Addio alla forfora e alla sensazione di prurito sulla cute? Con lo shampoo oleoso in sconto si può, e la chioma sembrerà rinata

iStock La soluzione per dire addio alla forfora e al prurito

Quando si soffre di forfora, trovare la soluzione per garantire massimo benessere ai capelli e al cuoio capelluto diventa una priorità assoluta. In primis per la loro salute, ma anche per una questione puramente estetica. E se anche voi siete in cerca del prodotto giusto che vi liberi da questo fastidioso problema, ecco che la soluzione la trovate adesso in sconto su Amazon, uno shampoo oleoso che agisce in modo mirato per ridurre la sensazione di prurito tipica della forfora, donando sollievo alla cute e detergendo in modo totale la chioma e il cuoio capelluto.

Uno shampoo di RestivOil, dermatologicamente testato e che si avvale di componenti specifici, U.S. Arginato e Piroctone Olamina, due agenti naturali molto efficaci contro la forfora, e in grado di mantenere l’equilibrio del film idrolipidico cutaneo, agendo in modo delicato ma altamente efficace.

Perché si forma la forfora?

Un prodotto pensato specificatamente per combattere la forfora che si viene a crea sulla cute. Ma cos’è esattamente la forfora e perché si forma? Per prima cosa è bene capire di cosa stiamo parlando e su cosa agisce esattamente questo shampoo oleoso.

La forfora è una condizione del cuoio capelluto che si manifesta con una desquamazione dello stesso, cosa che va a formare le classiche scagliette bianche o giallastre che si è solite vedere depositarsi non solo sui capelli ma anche sui vestiti che indossiamo, ovviamente a seconda della gravità della cosa. Una condizione che non è solo estetica poiché può generare dei sintomi anche piuttosto fastidiosi, come il prurito, e che a sua volta è causato dall’eccessiva secchezza della cute, dall’eccesso di sebo, dalla presenza di un fungo noto come Malassezia e anche da cambiamenti e squilibri ormonali. Tutte concause che possono portare alla formazione della forfora.

Come agisce lo shampoo oleoso di RestivOil

Come prima cosa, quindi lo shampoo oleoso di RestivOil agisce proprio per combattere ed eliminare la sensazione di prurito generato dalla forfora, lenendo la cute ed evitando che si inneschi un circolo vizioso per cui, grattandosi, si aumenta la desquamazione della pelle.

Ma non solo, questo shampoo oleoso infatti, svolge anche un’importante azione antiseborroica, grazie alla sua formulazione ad hoc. Un prodotto che contiene l’olio di Cucurbita Pepo, dalla funzione sebo-normalizzante sul capello e in grado di eliminare ogni traccia di impurità o forfora dalla chioma, garantendo una pulizia efficace, profonda e senza irritare la cute.

Un prodotto pensato per essere affine alla composizione chimica del film idrolipidico che riveste il cuoio capelluto, nutrendolo e proteggendolo dagli agenti esterni e dai fattori che possono portare alla formazione della forfora.

Come si utilizza lo shampoo antiforfora di RestivOil

Un trattamento mirato, efficace e che trovate adesso in sconto, per prendervi cura dei capelli e della loro salute con un boost di benessere e di ingredienti pensati e testati per il loro benessere. Uno shampoo oleoso che si utilizza come un normalissimo shampoo, applicandolo in modo uniforme su capelli umidi e massaggiandolo bene per almeno 1-2 minuti, con movimenti circolari e delicati. Una volta fatto, poi, si sciacqua via tutto con acqua tiepida.

Un trattamento da ripetere 2-3 volte alla settimana, anche in base alla quantità di forfora che si ha, ma che in ogni caso garantisce dei risultati visibili e una chioma più bella e sana in poche settimane. Insomma, uno shampoo da provare adesso.

