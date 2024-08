Blake Lively, il segreto dei suoi capelli costa 13 euro e puoi averlo anche tu

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il segreto dei capelli di Blake Lively costa appena 13 euro ed è una favolosa lacca che permette alle acconciature di durare a lungo, mantenendo i capelli soffici e stupendi.

La lacca di Blake Lively

I capelli di Blake Lively sono un vero e proprio must ad Hollywood. L’attrice di “Gossip Girl” infatti non solo ha lanciato la moda delle beach waves, sfoggiando onde morbide e luminose, ma ha anche una chioma invidiabile.

I suoi capelli sono sempre vaporosi e splendidi, semplicemente perfetti. Tutto grazie ad un prodotto che la diva non dimentica mai e porta sempre con sè in borsa.

Si tratta della lacca L’Oreal Elnett Satin Spray che consente di fissare l’acconciatura, proteggendo i capelli dall’umidità e dai danni provocati dal calore. Aiuta a evitare l’effetto fizz, regalando alla chioma un aspetto naturale e favoloso.

Il segreto di questa lacca sta nell’erogatore con micro-diffusione che consente di fissa la piega senza incollarla o irrigidirla. Il risultato è strepitoso: i capelli restano morbidi e brillanti. La pettinatura sarà perfetta e priva di residui con una asciugatura ultra-rapida.

Il bello di questa lacca è che è l’ideale per qualsiasi tipo di capello. Da quelli lisci a quelli mossi, ricci oppure piatti.

Come usare la lacca di Blake Lively

La lacca solitamente viene utilizzata dopo l’asciugatura e alla fine dell’acconciatura come finish. In realtà esiste un trucco molto semplice per far durare a lungo il suo effetto.

Dopo aver lavato e asciugato la chioma vaporizza la lacca, poi termina con la spazzola e il phon. Il calore ti aiuterà a fissare al meglio l’acconciatura. Anche la distanza dai capelli è essenziale. Se vuoi fissare tutta la chioma utilizza la lacca a distanza, mentre se vuoi fissare una sola ciocca avvicina il prodotto.

Sogni un ciuffo o una frangia come quella di Blake Lively? Allora avvicina alla fronte il beccuccio della bomboletta, vaporizzando. La lacca utilizzata dall’attrice ha una formulazione super leggera che lascia i capelli morbidi e vaporosi. Per eliminare tutti i residui ti basterà un semplice colpo di spazzola.

In generale ricordati sempre di agitare bene il contenitore prima dell’utilizzo. Posiziona il prodotto ad una distanza di 20-25 centimetri dalla chioma. Spruzza in modo uniforme sui capelli asciutti, mai direttamente sulla cute. Infine pettina come desideri.

I consigli di Blake Lively per usare la sua lacca

La lacca L’Oreal fa parte della haircare routine di Blake Lively. L’attrice si prende cura della sua chioma usando due tipologie di shampoo e maschere. Il primo set è idratante, il secondo serve a rafforzare i capelli.

Dopo lo shampoo applica per almeno mezz’ora la maschera, poi risciacqua. Il segreto è alternare i prodotti idratanti a quelli rinforzanti, senza mai usare il balsamo.

Si passa poi al risciacquo e all’asciugatura con un asciugamano. Terminata anche questa fase Blake vaporizza la lacca, sia prima che dopo l’uso del phon, per proteggere i capelli dal calore e per fissare l’acconciatura.

