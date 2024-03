Come utilizzare la cera per capelli per dare carattere al look

Beauty addicted da quando ha memoria e giornalista freelance, ha collaborato con testate nazionali online per la redazione di articoli sui temi della bellezza, arte e design. Per DiLei si occupa di beauty, dalle tendenze make-up ai consigli per la skincare.

Fonte: Getty Images

Se fino a qualche tempo fa era relegata solo a poche acconciature e in particolare maschili, oggi la cera per capelli è tornata a essere un must have per tutti, dato che è fondamentale per realizzare le acconciature più di tendenza tra la gen Z. Infatti, è il segreto dietro le chiome super disciplinate delle celeb, che per i red carpet e le occasioni glamour scelgono spesso di pettinare e tirarle all’indietro legandole in code, trecce oppure chignon sleek lucidissimi, con o senza riga centrale definita.

Gli utilizzi della cera però sono vari, infatti, può essere sfruttata anche per dare texture ai capelli in particolare corti, aggiungendo struttura a un look spettinato. Qui possiamo utilizzare una cera effetto bagnato per un hairstyle molto di moda, visto a sua volta sui red carpet ma spesso anche nelle sfilate. Ma se invece desideriamo semplicemente fissare la piega e temiamo che il gel sia troppo artificiale e “indurisca” i capelli, allora la cera è ancora una volta quello che fa per noi, magari opaca per essere invisibile. Insomma, è davvero versatile e se volete scoprire come usarla, vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla cera per capelli per perfezionare il nostro look.

Che cos’è la cera per i capelli

La cera per capelli è un prodotto cosmetico che può essere più o meno solido oppure cremoso a seconda dei brand e di ciò che preferiamo, ma anche del nostro tipo di capelli. Infatti, se sono sottili meglio una leggera, mentre se abbiamo tanti capelli oppure spessi o ribelli, una più consistente aiuterà a tenerli disciplinati. La sua consistenza si scioglie diventa più liquida o cremosa a contatto col calore delle dita per essere così malleabile e facile da applicare sui capelli e da maneggiare per lavorarli senza però appesantirli, soprattutto se se ne usa poca. Esiste poi, come dicevamo, in diversi finish, ovvero può essere opaca, lucida o wet: la prima ha un risultato molto naturale, la seconda dà luminosità ai capelli, ideale per le acconciature, mentre la terza è ideale per chi vuole osare.

Fonte: Getty Images

Come si utilizza

La cera è un prodotto che può essere utilizzato per lo styling o per il fishing, ovvero per creare la piega oppure come tocco finale per perfezionarla, e in linea di massima si utilizza sui capelli asciutti. Infatti, quando sono ancora bagnati sono meglio i sieri e le creme leave in, gli oli oppure prodotti specifici come per esempio gel e mousse per i ricci. Quindi una volta finito di asciugare e mettere in piega i capelli è il momento della cera. Se vogliamo semplicemente fissare la nostra messa in piega, nei preleviamo mezza noce, la scaldiamo bene tra le mani e lavoriamo le ciocche che ci interessano, se invece vogliamo un look texturizzato, spettinato oppure pettinato all’indietro ma non preciso, distribuiamo il prodotto partendo da pochi centimetri delle radici toccando tutta la chioma, un’operazione ovviamente più semplice se si ha un taglio corto o cortissimo. In questo caso, infatti, ci basterà agitare e scuotere i capelli con le mani intrise di cera per creare l’effetto messy, che poi si può perfezionare con l’utilizzo di un pettine, dando così, per esempio, forma al ciuffo o alle onde.

Fonte: Getty Images

Se invece il nostro obiettivo è creare un acconciatura sleek, gli step da seguire sono diversi. Per prima cosa pettiniamo perfettamente i nostri capelli nella direzione desiderata quindi definiamo il tutto con la cera aiutandoci con un pettine o meglio, con una spazzola piccola setole fitte pensata appositamente per questo compito. Una cera a effetto lucido o bagnato è quella consigliata per un look di tendenza, da scaldare sempre tra le mani, appoggiare sui capelli quindi distribuire con la spazzola portando i nostri capelli verso il punto in cui andranno legati. Bisogna procedere in maniera precisa perché non si crei soprattutto nella parte posteriore un’incurvatura dei capelli verso l’alto che rovina quella precisione che invece vogliamo. Attenzione però lavorare i capelli solo finché la cera è ancora umida e poi lasciarla asciugare per essere certi che il look sia fissato.

Fonte: Getty Images

Per ritoccare il nostro raccolto alla fine e disciplinare magari qualche ciocca rimasta fuori o imprecisa, si può utilizzare la cera in stick, davvero utilissima e non a caso best seller su Amazon, che grazie alla sua praticità consente di rifinire e rendere semplicemente perfetto l’hairstyle. Per essere ancora più sicuri diamo un colpo di lacca, magari anche lucidante, per assicurarci che tutto resti al suo posto. La cera si può utilizzare anche per rifinire la parte dell’acconciatura, ovvero la coda o lo chignon, per rendere il tutto ancora più ordinato e preciso.

La cera per capelli è sicuramente un prodotto molto versatile e facile da utilizzare L’unica accortezza a cui bisogna prestare attenzione è quella di non applicarla direttamente su cui capelluto soprattutto per tempi prolungati poiché potrebbe seccarlo e irritarlo, soprattutto se associata alla trazione delle acconciature tirate, che ricordiamo, si consiglia di fare solo in occasioni speciali e non quotidianamente per evitare danno a cute e capelli.