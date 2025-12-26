Elodie scozzese, Gregoraci in Kenya: il Natale 2025 dei Vip

Come hanno festeggiato il Natale i Vip? Chi al mare, chi in montagna e chi semplicemente e calorosamente in famiglia

Getty Images Elodie

Natale in famiglia, al mare o in montagna? Ecco quali sono state le scelte Vip per le feste del 2025. La maggior parte ha condiviso sui propri canali social un pensiero o un augurio per i fan, cercando di trasmettere serenità e gioia, almeno alla fine dell’anno. Spopolano le immagini generate dall’IA, dal sapore artefatto e non particolarmente emozionante, ma c’è chi ancora preferisce condividere una propria semplice foto, circondato dai propri cari.

Elodie in scozzese in famiglia scatena il caso

Elodie ha condiviso un carosello di foto natalizie proprio il 25 dicembre. Immagini che mostrano la cantante con un completo scozzese sui toni del rosso acceso con una gonna corta passare momenti di serenità circondata dalla famiglia. Ma non solo. Scatti innocenti che sono stati però in grado di scatenare il gossip. Tra i “like” alle foto su Instagram non è mancato chi ha notato anche quello di Marracash, ex della “dea”.

Elisabetta Gregoraci in Kenya con il figlio Nathan

Ha scelto invece un Natale in Africa Elisabetta Gregoraci, che ha condiviso un colorato carosello di foto sul proprio account Instagram. In particolare la showgirl si trova in Africa, in un resort a Malindi, in Kenya. I pro della scelta? Sicuramente il clima caldo, lontanissimo dalle temperature italiane di questi giorni. Attorno a sé lusso, mare ed il figlio amato: Nathan Falco Briatore. Non può mancare neanche la foto in bikini nelle storie per l’invidia dei più amanti delle mete esotiche.

Federica Pellegrini e Diletta Leotta: feste in (dolce) attesa

Sia Federica Pellegrini sia Diletta Leotta hanno da poco annunciato di essere in dolce attesa del loro secondo figlio (o figlie a quanto pare). La conduttrice ha pubblicato una foto con il marito Loris Karius, un vestito total black, lungo, dai dettagli luminosi e il pancione in bella visto. Ad accompagnare l’immagine una frase: “This Christmas, love feels bigger. Merry Christmas”.

La nuotatrice ha condiviso invece una serie di scatti, in cui è presente anche il marito Matteo Giunta, mostrando di aver passato un Natale caldo e casalingo, circondata dagli affetti della famiglia, cani compresi.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, il Natale dopo Ballando

Proprio l’ex di Federica Pellegrini, Filippo Magnini, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente e sereno durante il Natale in famiglia. Con lui infatti ci sono la moglie Giorgia Palmas, presenza essenziale anche durante la gara di ballo appena conclusa, e le figlie, Sofia e Mia.

I Ferragni, Natale in casa nuova

Come d’abitudine, Chiara Ferragni ha passato il Natale circondata dagli affetti della sua famiglia: la mamma Marina, il padre Marco e le sorelle, Valentina e Francesca. Insieme a loro i rispettivi mariti e compagni e i nipotini. Atmosfera calda e casalinga quella che si respira dalle foto scattate nelle nuova casa di Valentina Ferragni, condivisa con il compagno Matteo Napoletano e il cane Pablo.

L’ex marito Fedez ha invece condiviso una foto nelle proprie Instagram stories che lo ritrae abbracciato alla nuova compagna, Giulia Honegger. Il rapper non si trova a Milano e, anche se non ha specificato la destinazione, sembra trovarsi in un luogo esotico, circondato dal mare.

