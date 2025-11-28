Marracash e la verità sulla rottura con Elodie: “Credevo volesse farmi male”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Elodie ieri e oggi, come è cambiata nel tempo

Marracash torna a parlare della rottura con Elodie e lo fa in modo intimo e sincero, svelando cosa accadde in quel momento così delicato della sua vita. I due cantanti si sono detti addio nel 2021 dopo una relazione che aveva fatto sognare il pubblico. Oggi hanno un ottimo rapporto, ma, come ha raccontato Marracash, all’inizio la storia non era terminata nel migliore dei modi.

Marracash, la verità sull’addio a Elodie

Nel suo libro, intitolato Qualcosa in cui credere – la mia trilogia, Marracash ha svelato che la crisi con Elodie era iniziata durante la lavorazione dell’album Noi, loro, gli altri. All’epoca il cantante non era più certo di voler procedere nella realizzazione del disco, una crisi professionale che avrebbe presto coinvolto anche la sua vita privata.

“Avevo già due brani pronti, ma all’improvviso scatta la crisi e io metto in dubbio tutto, anche la relazione con lei”, ha rivelato. Marracash ha spiegato che lui ed Elodie all’epoca non volevano lasciarsi e che avrebbero fatto di tutto per salvare il loro rapporto. Poi l’addio, arrivato proprio il giorno in cui viene scattata la copertina del disco di Marracash in cui appare anche l’artista romana.

“Parlavamo, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. Il giorno in cui scattiamo la copertina, decidiamo di lasciarci”, ha ricordato – […] Elodie era super carina: ci ha provato, si è impegnata”. Dopo l’addio però le cose sarebbero cambiate bruscamente.

Marracash ha svelato di essere rimasto molto ferito nello scoprire alcune foto in cui Elodie era insieme ad un’altra persona. I due infatti non avevano ancora deciso di annunciare pubblicamente la rottura. “Escono delle foto di lei che frequenta un’altra persona – ha ricordato nel libro -. Ma pubblicamente non si sapeva ancora che ci eravamo lasciati, c’erano solo dei gossip. Per me quella situazione a quel punto diventa devastante”.

Da lì sarebbe nato un confronto accesissimo con Elodie: “Poi fai quello che vuoi e con chi vuoi, ma così mi distruggi. Oltre alla ferita umana, non volevo che il mio lavoro fosse inficiato da tutto quello che stava accadendo. Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, volesse sabotare il mio lavoro”. In seguito gli ex si sarebbero chiariti: “Lei si è scusata dal profondo per quello che era successo. Mi dice che quelle foto con un altro erano state il suo modo di pancia di reagire”.

La nuova vita di Elodie dopo Marracash

Oggi Marracash ed Elodie hanno un ottimo rapporto e si sono lasciati alle spalle qualsiasi incomprensione. La cantante è legata ad Andrea Iannone, campione di MotoGp ed ex di Belen Rodriguez. I due fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e sono innamoratissimi. A farli incontrare Diletta Leotta, migliore amica di Elodie.

“È la storia più importante della mia vita – ha confidato la cantante -, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo”.

