Elodie in lacrime ferma il concerto:”Non riesco a cantare”

Elodie ferma il concerto e si scioglie in lacrime, svelando di aver avuto un abbassamento di voce

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Elodie ieri e oggi, come è cambiata nel tempo

Prima la scelta di interrompersi, poi le lacrime. Elodie ha sorpreso tutti durante il suo ultimo concerto, svelando ai fan di aver avuto un abbassamento di voce e di fare fatica a cantare. Una situazione che l’avrebbe portata a sentirsi in colpa nei confronti del pubblico.

Elodie in lacrime al concerto

Ma cosa è accaduto di preciso? Elodie si stava esibendo sul palco di Eboli, al Pala Sele, in una delle tappe più attese del suo tour. La cantante romana si è improvvisamente fermata, durante il concerto, svelando di aver avuto un abbassamento di voce.

“Devo dirvi una cosa: oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce e quindi sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace – ha confessato, con la consueta sincerità che la contraddistingue -. Vi chiedo scusa. Ce la metto tutta, lo giuro, e scusatemi se sbaglierò qualcosa”.

A quel punto il pubblico ha cercato di supportarla e farle coraggio, urlando in coro: “Elodie, Elodie”. La cantante dunque si è commossa. “Mi sento scomoda, scusatemi”, ha spiegato portandosi le mani al petto. Nonostante ciò l’artista romana ha continuato il suo show, arrivando sino alla fine del live.

Elodie Show 2025, il tour della cantante, è già un successo e l’ha incoronata come nuova regina del pop italiano. L’ex concorrente di Amici, oggi artista affermata, è infatti riuscita a regalare al pubblico uno show completo, fatto di coreografie grandiose, look straordinari e balli.

Elodie, il successo e l’amore per Andrea Iannone

Nonostante piccole difficoltà legate alla voce, come quella riscontrata sul palco di Eboli, Elodie è reduce da un periodo costellato di successi. La cantante ha conquistato tutti con la sua grinta, dimostrando di saper andare oltre le critiche, volando alto e andando avanti per la sua strada.

“La gente ancora si indigna perché mi spoglio. E allora io mi spoglio di più – ha spiegato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Per dire due cose. La prima: con il mio corpo faccio quello che voglio, e non lo sto sessualizzando anche se potrei. La seconda: arriverà il momento in cui vi stancherete di commentare che mi metto in mutande e prenderete la parola su questioni di maggiore importanza”.

Accanto a lei, ormai da tempo, c’è Andrea Iannone. Sempre in prima fila ai concerti e suo primissimo fan. “Non sono una star! Sono impegnativa e capricciosa, questo sì – ha raccontato parlando del rapporto con il fidanzato -. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”.

Elodie ha poi svelato di non sognare le nozze come traguardo nella sua storia d’amore con Iannone. “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata – ha spiegato l’artista -. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia. […] Non lo so, dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa”.