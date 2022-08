Carmen Di Pietro, l’incubo dopo l’Isola dei Famosi: di cosa soffre

Fonte: Ansa Carmen Di Pietro

L’esperienza dell’Isola dei Famosi negli anni ha lasciato strascichi in tanti vip, che per mesi hanno faticato a ritrovare le loro abitudini una volta rientrati a casa. Non stupisce quindi che anche quest’anno una dei concorrenti abbia riscontrato dei problemi: stiamo parlando di Carmen Di Pietro, che dopo la sua avventura in Honduras sta vivendo un grande disagio.

Carmen Di Pietro, il trauma “da cibo” dopo l’Isola dei Famosi

Non è stato facile per Carmen Di Pietro tornare alla normalità: la sua avventura all’Isola dei Famosi, per quanto ricca di soddisfazioni personali, ha lasciato degli strascichi nella sua vita e nella sua quotidianità. La soubrette infatti, dopo tre mesi in Honduras – ricordiamo che l’ultima è stata l’edizione del reality show più lunga di sempre – sta vivendo un grande disagio.

Non riesce infatti ad andare in giro senza cibo: la Di Pietro ormai tiene sempre in borsa un pacchetto di cracker o un frutto. Lo ha confessato in una recente intervista a Tele Sette in cui ha spiegato che è diventata un’abitudine irrinunciabile da quando è terminata la sua seconda esperienza (la prima è stata nel 2004) all’Isola dei Famosi.

“Non li mangio, ma mi dà sicurezza sapere di avere dei crackers o un frutto in borsa”, ha confessato. Si tratta di una paura palesemente irrazionale, che non avrebbe motivo di esistere nella sua vita attuale. Ma di fatto, anche se ha da tempo ripreso la sua quotidianità, il terrore di rimanere senza alimenti in un momento di emergenza la attanaglia.

Del resto è comprensibile: dopo tre mesi di dosi minime di riso e pesce, la mente fatica a ritornare alla normalità. Si tratterebbe di “angrofobia“, termine dall’etimologia dubbia che deriverebbe dall’unione della parola inglese “hungry”, ovvero “fame” a quella greca “fobìa”, ossia “paura” e che quindi significherebbe “paura di avere fame”.

Si tratta di una condizione normale dopo una privazione da cibo così prolungata nel tempo, soprattutto se pensiamo che Carmen non ha mai fatto mistero di essere una buona forchetta e di concedersi spesso piatti abbondanti.

Carmen Di Pietro, la sua avventura in Honduras

Carmen Di Pietro ha voluto mettersi alla prova, vivendo una importante avventura in Honduras: la soubrette ha vissuto tre mesi lontano da casa, sfidando la fame e gli altri concorrenti, agguerriti più che mai. Per lei però non si trattava della prima esperienza con il reality show: già nel 2004 aveva partecipato alla trasmissione, venendo però eliminata presto dal gioco.

La sua seconda esperienza è stata decisamente più soddisfacente a livello professionale: determinata, carismatica e autoironica, la showgirl ha iniziato il suo percorso col figlio Alessandro – poi ritiratosi in corsa – ed è riuscita ad arrivare terza, dietro a Luca Daffrè e al vincitore Nicolas Vaporidis.

L’ex modella non si è data per vinta e nonostante la fame ha sempre cercato di mantenere alto l’umore, giocando di strategia e rivelandosi una delle grandi protagoniste dell’edizione. Carmen è rimasta nel cuore del pubblico – che l’ha premiata per la sua costanza – grazie alla sua ironia e alla sua genuinità irresistibili.