Chi è Davide Vavalà, ex volto de Il Collegio e star di TikTok

Dalla tv ai social: il percorso di Davide Vavalà è forse stato l’opposto rispetto a quello di molti suoi colleghi influencer, che sono partiti dal web puntando ad arrivare sul piccolo schermo. Lui, invece, deve il suo successo alla partecipazione alla quinta edizione del docu-reality di Rai Due Il Collegio, dove si è fatto notare e ha conquistato l’affetto del pubblico.

Nome e cognome: Davide Vavalà

Data e luogo di nascita: nel 2004 a Bologna

Dove abita: Bologna

Fidanzata: Sofia Cerio

Altezza: 1,74 m

TikTok: davidevavaalaa

Instagram: davidevavala

Davide Vavalà da piccolo

Solare e determinato, fin da piccolo ha dimostrato di avere un grande senso dell’amicizia e, soprattutto, una grande voglia di libertà. In passato ha infatti dichiarato di aver sopportato poco la tendenza del padre a proteggerlo. Con la scuola, come ha mostrato anche con la sua partecipazione a Il Collegio, ha avuto un rapporto burrascoso. Tuttavia non è mai stato una vera e propria testa calda.

Le storie d’amore di Davide Vavalà

Davide Vavalà ha vissuto a pieno l’esperienza de Il Collegio, stringendo forti legami di amicizia e non solo. All’interno del docu-reality, infatti, si è pian piano avvicinato alla collega Sofia Cerio. I due hanno incantato il pubblico, con le loro tenerezze e i loro sguardi complici. Una volta terminato il programma, i due hanno continuato a conoscersi, ufficializzando la frequentazione. La loro è una relazione vissuta a distanza, infatti, mentre lui vive in Italia e si sposta tra Roma e Bologna, lei risiede in Francia.

Per la loro riservatezza e per le poche occasioni di mostrarsi insieme sui social, hanno sollevato alcuni dubbi. Davide però ha smentito ogni possibile crisi o addio: l’assenza di video e foto che li ritraggono insieme non è indizio di una separazione.

La famiglia di Davide Vavalà

Davide viene da una famiglia numerosa. È, infatti, il minore di tre fratelli: da quei la tendenza dei suoi cari a proteggerlo. Vavalà, però, ha sempre affermato di volere una maggiore libertà e di non gradire di essere considerato il più piccolo della famiglia.

Collaborazioni e litigi

Con i suoi colleghi partecipanti de Il Collegio non sono mancati neanche i litigi a mezzo social. In particolare, in passato, ci sono stati degli scontri con Giulia Matera e Rahul Teoli, che pubblicamente hanno dichiarato di aver discusso con lui e di aver perso ogni tipo di rapporto.

Le attività di Vavalà

Televisione

Appena adolescente, Davide ha avuto un’importante esperienza televisiva partecipando alla quinta edizione del Il Collegio. Insieme ad altri ragazzi, così, ha preso parte ad una classe scolastica ambientata nel 1992. La visibilità ottenuta grazie allo show ha avuto effetto anche sui social: oggi Vavalà è una star di Instagram e di TikTok, con più di 900 mila follower.

Abbigliamento

Davide, però, sogna il mondo della moda. Ed è per questo che, probabilmente, ha lanciato una sua linea di abbigliamento. In particolare ha realizzato delle felpe con stampe che stanno andando a ruba tra i suoi sostenitori.