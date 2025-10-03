Carmen Di Pietro, quanto è alta: i segreti dei suoi look

IPA Carmen Di Pietro

Tra le showgirl più amate e apprezzate del panorama televisivo troviamo Carmen Di Pietro, che è la “ripetente” dell’edizione Tale e Quale Show del 2025. Vero nome Carmela Tonto, la popolarità è esplosa negli anni ’90, dopo aver partecipato alle trasmissioni televisive con Gianni Ippoliti. Scopriamo tutto su di lei: dai look che valorizzano la sua figura, fino all’altezza e a come fa a tenersi così in forma.

Carmen Di Pietro, altezza e peso

Nata a Potenza il 24 maggio 1995, Carmen Di Pietro è alta 165 centimetri e pesa circa 60 kg. Avvezza ai reality show, dove ha partecipato sia al Grande Fratello Vip quanto all’Isola dei Famosi, sex symbol degli anni 1990 e 2000, ha vissuto a lungo tra Roma, Londra, Milano e Parigi per fare la modella. Ma come fa a tenersi così in forma? Su Instagram, ha svelato lei stessa qualche segreto della sua forma fisica.

“Come faccio a mantenermi in forma? Vado ogni mattina in palestra perché per me non è un sacrificio andarci, lo è non andarci. L’alimentazione? Non mangio porcherie o frittura”. Non ha mai smesso di allenarsi, come ha detto anche nel corso di un’intervista: “Io vado in palestra tutti i giorni e pratico body building per un’ora senza distrazioni. (…) Io invece rimango concentrata e non perdo tempo. Mi alleno non per mettere i muscoli ma per mantenermi soda, che è ben diverso”. A tavola cerca di non concedersi troppi peccati di gola – ma ogni tanto cede anche lei – e in linea di massima segue un’alimentazione priva di grassi.

I segreti del suo stile

Di una cosa siamo certe: Carmen Di Pietro non ha mai tradito il suo hair look. Sì, è sempre rimasta fedele a se stessa e in particolare alla sua chioma lunga, di colore bruno, per quanto ogni tanto abbia rinnovato l’acconciatura, abbandonando le pieghe più vaporose per fare spazio a onde più morbide. Non ha però mai nascosto gli interventi chirurgici fatti, soprattutto molti anni fa, come raccontato nel lontano 1996: “Dall’ombelico in su mi sono tutta rifatta. Il chirurgo è intervenuto sulle mie labbra, sugli zigomi, sul naso e sul seno, trasformandomi in una donna completamente diversa dalla ragazza di provincia carina, ma niente di più, che ero stata fino ai 18 anni”.

In questi anni ha continuato a dare un’immagine da sex symbol di sé: legata ai look più appariscenti, che valorizzano le sue forme, nel suo armadio non mancano dettagli vivaci e accessori che puntano a raccontare tutto della sua personalità dirompente. Ama i mini dress, così come gli abiti neri, e d’estate la moda si rinnova con parei colorati, abiti a fiori, minigonne e pantaloncini. Il vero tocco? Il glitter e le paillettes, immancabile anche nelle partecipazioni televisive. Non si separa quasi mai dalle scarpe con il tacco, che indossa in qualsiasi occasione.

Nel 2025, la Di Pietro torna come concorrente “ripetente” di Tale e Quale Show, con una speranza, ovvero convincere il giudice Cristiano Malgioglio con le sue performance. “Le scintille ci sono, poi se scintelleranno, come dico io, queste scintille non lo so, però la buona volontà ce l’ho messa”.