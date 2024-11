Anticipazioni Belve del 26 novembre: gli ospiti. Tensioni con Carmen Di Pietro

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Torna la Belva suprema Francesca Fagnani: la seconda puntata di Belve, programma ormai cult, va in onda stasera 26 novembre 2024. Dopo il successo della prima puntata, con ospiti Mara Venier, Flavia Vento e Riccardo Scamarcio, è il turno di Valeria Golino (ex di Scamarcio), Gianmarco Tamberi e Carmen Di Pietro. Ecco tutte le anticipazioni in merito alle interviste.

Belve, ospiti e anticipazioni della puntata del 26 novembre

La prima puntata di Belve è stata – come sempre – scoppiettante: ora, è il turno di Valeria Golino, Gianmarco Tamberi e Carmen Di Pietro, pronti ad affrontare la Belva Francesca Fagnani, la conduttrice. Le anticipazioni sull’intervista della Golino si sono concentrate proprio sul suo ex, Scamarcio, con cui ha avuto una storia d’amore lunga circa dieci anni. “Non faccio il nome, ho paura che mentirei. Sono stata sincera finora, non voglio dirle una bugia adesso”, ha risposto così l’attrice in merito alla domanda sull’amore della sua vita.

La fine della storia d’amore con Scamarcio, in effetti, non è stata facile da affrontare, considerando che sono rimasti insieme per anni. “Pensavo fosse l’uomo della mia vita”, le dichiarazioni arrivano praticamente una settimana dopo la prima puntata del programma cult, in cui l’attore ha detto “con Golino non finisce mai il vero amore”. La replica dell’attrice: “È un attore molto bravo”, e poi: “Una cosa bella da dire, lo ringrazio”. Oggi Scamarcio è impegnato con Benedetta Porcaroli, con cui la storia va a gonfie vele.

Tra gli ospiti della seconda puntata di Belve c’è anche Carmen Di Pietro: il senso del programma è di svelare la verità, di andare ben oltre il personaggio, per vedere la persona. Con sincerità e un velo di tensione, la Di Pietro ha parlato anche del suo passato e dell’esordio. Con una replica piccata alla Fagnani che cita l’esordio con film “al limite del porno”. “Se lo dice lei”. E le sue ossessioni? I peccati di gola, così come una profonda ossessione per la palestra.

La Di Pietro ha ammesso di essere single da 10 anni. C’è stato spazio per ricordare il suo grande amore, ovvero Sandro Paternostro, più grande di lei di 43 anni. “Sandro è stato il mio amore vero. Non l’ho mai abbandonato e per me Sandro c’è sempre”. Ha anche parlato di una love story con Maradona: “Guardavamo le stelle. Una storia vera”. E ha ammesso di non aver ceduto alle avance di Sylvester Stallone. C’è anche grande curiosità in merito all’intervista di Gianmarco Tamberi, che ha parlato del rapporto con il padre. “Il rapporto si deteriora a tal punto da essere complicato metterci delle pezze”.

Dove vedere Belve e a che ora inizia

La seconda puntata di Belve va in onda martedì 26 novembre a partire dalle 21,20 su Rai2, ed è visibile anche su RaiPlay, in diretta streaming e on demand. Ci attende una serata ricca di contenuti e di colpi di scena, di interviste da vera Belva e non mancherà un momento dedicato alla comicità e alla leggerezza con Maurizio Lastrico. Al termine della puntata, invece, come sempre gli spettatori potranno osservare i fuori onda.