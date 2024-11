Fonte: Getty Images Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Prosegue a gonfie vele la love story tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Innamorati nel 2021, lasciati nel 2022 e ripresi nel 2024, i due attori formano oggi una coppia solida e felice. Tanto che di recente si sono concessi il primo red carpet insieme alla Festa del Cinema di Roma. Questa relazione ha reso felice anche la madre dell’attore pugliese, la pittrice e gallerista Irene Petrafesa, che ha subito approvato la nuova nuora, arrivata dopo Valeria Golino e Angharad Wood. Scamarcio è sereno con la giovane collega e la sua famiglia con lui.

La madre di Riccardo Scamarcio parla di Benedetta Porcaroli

La madre di Riccardo Scamarcio approva il legame con Benedetta Porcaroli, più giovane di 19 anni. “Sono contenta che mio figlio Riccardo e Benedetta abbiano ufficializzato l’amore che li unisce, mi ha emozionato vederli mano nella mano. Sono belli e, finalmente, sono sereni…”, ha detto al settimanale Di Più la pittrice e gallerista Irene Petrafesa. Un amore, come dicevamo, finalmente ufficializzato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma dopo tanti gossip e indiscrezioni. La coppia si è nascosta per un lungo periodo poi ha smesso: ora si ama liberamente e alla luce del sole.

“La loro tenerezza mi ha commosso”, ha ammesso la signora Irene a proposito della prima vera uscita pubblica di Scamarcio e Porcaroli. Felice come lo è suo figlio che si è lasciato alle spalle anni difficili, con tante storie passate troppo velocemente. Dopo la relazione vissuta per dodici lunghi anni con Valeria Golino, nel 2019 si è poi legato alla manager inglese Angharad Wood, con cui ha avuto una bambina, nata nel 2020, di nome Emily.

“Io sono una pittrice appassionata – ha spiegato la Petrafesa – e Riccardo ha sempre respirato l’atmosfera che avvolge gli ambienti della pittura: fin da bambino, infatti, giocava tra i colori e le mie tele. Avrei voluto che anche lui dipingesse, ma non ha mai realizzato veri e propri quadri, piuttosto qualche scarabocchio”.

Irene ha poi parlato dell’umiltà e del duro lavoro: “Non tutto quello che noi vorremmo avere si può comprare e nella vita ci vuole umiltà. E lo stesso concetto, che io ho cercato di trasferire a Riccardo già nei primi anni della sua vita, si lega perfettamente alla pittura e all’arte in generale. Insomma, se una persona crede in quello che fa, se un artista crede veramente in ciò per cui lavora e lo fa senza il fine ultimo del successo e della notorietà, allora realizzerà delle grandi opere. Quindi, la fama e il successo non si possono comprare, è questa la morale che tutti, ma proprio tutti, dovrebbero imparare”.

Le tappe dell’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono innamorati nel 2021, sul set del film di Giuseppe Piccioni L’ombra del giorno (dopo essersi in realtà conosciuti durante le riprese de La Scuola Cattolica nell’ottobre 2020). All’epoca lui aveva già chiuso la relazione decennale (2006-2016) con Valeria Golino e aveva avuto da un anno la figlia Emily dalla compagna Angharad Wood. Benedetta aveva invece alle spalle due relazioni importanti: prima Michele Alhaique (2019), poi Edoardo Soleri (2016 – 2017).

Nel 2022 è arrivata la rottura tra i due: Riccardo Scamarcio è tornato tra le braccia di Angharad Wood mentre Benedetta Porcaroli ha iniziato a frequentare l’attore e regista Pietro Castellitto. Ma nel 2023 Scamarcio e la Porcaroli si sono rivisti e hanno avuto un ritorno di fiamma. “Io e Benedetta siamo felici”, ha dichiarato apertamente Riccardo alla stampa.