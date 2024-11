Riccardo Scamarcio e la polemica dopo Belve: “Ferito e frainteso”

L'attore pugliese è finito al centro della bufera per via di alcune dichiarazioni pronunciate durante l'intervista con Francesca Fagnani

Ferito e frainteso. Così si è sentito Riccardo Scamarcio dopo l’intervista di Francesca Fagnani a Belve. L’attore pugliese è stato protagonista della prima puntata della nuova edizione del programma Rai e alcune sue dichiarazioni hanno fatto scalpore sul web. Tanto che il 45enne è finito al centro di una vera e propria bufera, che ha coinvolto anche la sua nuova fidanzata, la giovane attrice Benedetta Porcaroli.

Cosa ha detto Riccardo Scamarcio a Belve

“Il maschio è il capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli”. Riccardo Scamarcio aveva pronunciato questa frase nel 2006 e, durante la sua intervista a Belve, Francesca Fagnani gli ha chiesto se la pensi ancora in questo modo. L’amato Step di Tre metri sopra il cielo anziché aggiustare il tiro ha peggiorato la situazione scatenando così la polemica.

“Cosa ho detto di sbagliato? In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta. – ha affermato Scamarcio – Poi sono sempre stato con donne indipendenti e nei fatti non posso essere tacciato di essere una persona arretrata. Che dobbiamo lavare a terra noi? A volte glielo dico a Benedetta: “Mi hai lavato le mutande?”. Meglio che non vi dico come mi risponde”.

Affermazioni che non sono piaciute ai più, che hanno sottolineato come alcune tematiche meritino un approccio più serio e riflessivo. E nella querelle si è intromessa Benedetta Porcaroli, attuale compagna di Riccardo Scamarcio. L’attrice ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme al compagno e Johnny Depp, accompagnata dalla didascalia: “Due rockettari e una groupie. Da oggi Modì, di Johnny Depp e con Al Pacino al cinema”, facendo riferimento al film in cui Scamarcio è il protagonista.

Tra i molti commenti alla foto, uno in particolare ha attirato l’attenzione: “Benni, li ha lavati i piatti oggi?”. Pronta la risposta ironica della romana: “Non mi distraete che sto stirando, please”. Tuttavia, la sua battuta non è stata apprezzata da tutti e c’è chi ha commentato duramente: “C’è molto poco su cui fare autoironia”.

Riccardo Scamarcio: “Non sono un maschilista”

Ospite del Vanity Fair Stories, Riccardo Scamarcio ha fatto chiarezza sulle recenti dichiarazioni rilasciate a Belve, spiegando di essere stato frainteso e che il suo intento era quello di fare una battuta e nulla più.

“Uno fa una battuta e diventa maschilista, misogino, è una cosa terribile che ferisce profondamente le persone, anche me che ho le spalle larghe. – ha chiarito – Mi è capitato di sentirmi veramente ferito. I social sono un pò un gioco al massacro. Uno non può piacere a tutti, ma da qui a essere frainteso e mistificato. Fanno i video, tagliano e montano, facendo passare cose non vere”.

Scamarcio ha inoltre parlato di amore e tradimento, collegandosi a quanto detto a Belve (“Io non ho mai tradito. Con il corpo mi è capitato, con il cuore mai”): “Il tradimento col corpo è un giochino. C’è una distinzione da fare tra il cuore e il corpo, si può tradire in tanto modi. Si può tradire se stessi, su questo ci sto attento. Un tradimento può succedere, non la prenderei benissimo, sarei triste e ferito”.