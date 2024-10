Riccardo e Benedetta, primo (vero) red carpet di coppia

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Festa del Cinema di Roma, le coppie più belle sul red carpet

Dopo 3 anni d’amore, tra momenti di pausa e ritorni di fiamma, la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha visto sfilare sul tappeto rosso una bellissima coppia di attori, che proprio in questa occasione ha ufficializzato il proprio amore, almeno secondo quello che è il protocollo ufficiale dello show biz: il red carpet mano nella mano.

Riccardo e Scamarcio e Benedetta Porcaroli, che si sono innamorati nel 2021, lasciati nel 2022 e ripresi nel 2024, non avevano mai davvero solcato un red carpet come coppia, fatta eccezione per i film di cui erano entrambi protagonisti o eventi in cui erano stati entrambi premiati. Invece, per la presentazione dle film Modì, di cui Johnny Depp è regista e Scamarcio interprete ufficiale, l’attore ha voluto proprio lei come accompagnatrice ufficiale.

Bellissimi entrambi in Prada, lui in smoking nero classico con papillon e scarpe di vernice stringate; lei in coordinato custom made (gonna a vita alta e maglia cropped a maniche lunghe) in velluto color lime, si sono prestati ai flash dei fotografi sorridenti e quasi impacciati nel mostrarsi al pubblico insieme, loro solitamente così gelosi del loro privato.

Scamarcio e Porcaroli, le tappe del loro amore

Riccardo e Benedetta si sono innamorati nel 2021, sul set del film di Giuseppe Piccioni L’ombra del giorno (dopo essersi in realtà conosciuti durante le riprese de La Scuola Cattolica nell’ottobre 2020). Lui, dopo una relazione decennale (2006-2016) con Valeria Golino, aveva da un anno avuto una figlia, Emily, dalla compagna Angharad Wood. Lei con due relazioni importanti alle spalle: con Michele Alhaique (2019) ed Edoardo Soleri (2016 – 2017).

Nel 2022 le voci di crisi confermate nell’autunno quando lei in una intervista ufficializza la rottura. Lui viene fotografato mano nella mano con la ex compagna Angharad Wood, e lei frequenta Pietro Castellitto, suo regista in Enea.

A maggio 2023 iniziano a circolare rumors su un probabile ritorno di fiamma. Riccardo nelle interviste dice “Sono felice”. Nel 2024 i due non si nascondono più e vengono fotografati insieme in varie occasioni. “Siamo il cliché per definizione, due attori che si mettono insieme, ma siamo una bella coppia” dice Benedetta.

Adesso, sfilano mano nella mano sul red carpet di Roma. I loro sguardi sono eloquenti, e la differenza d’età (18 anni: classe ’98 lei, ’79 lui) ininfluente: “Sono abituata, lavoro fin da piccola e quindi riesco a fare questo passaggio drastico dall’avere una stabilità con gli adulti ad averla con i miei coetanei- diceva ammesso Benedetta al Corriere della Sera– Mi sono sempre mossa in queste due fasce, sono cresciuta con gli amici dei miei genitori e il mondo adulto mi ha sempre affascinato”.

